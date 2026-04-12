Yayman: Türkiye'nin Mucizesi Erdoğan ile Gerçekleşti

Birlik Vakfı'nın Fatih'teki genel merkezinde konferans veren Yayman, vakfın mensubu olmanın bütün ünvanların ötesinde olduğunu söyledi. Türkiye'de 40 yıldır çalışmalarını devam ettiren vakıf bulmanın zorluğuna dikkati çeken Yayman, İstanbul'a ilk geldiğinde Birlik Vakfı'na gittiğini, tüm toplantıları takip ettiğini ve çok şey öğrendiğini belirtti.

Yayman, dünya gibi Türkiye'nin de büyük bir değişim geçirdiğini dile getirerek, Türkiye'nin hikayesinin sessiz bir devrimin hikayesi olduğunu ve bunun 'Türkiye mucizesi' olarak adlandırılabileceğini ifade etti. Bu mucizenin en birinci kahramanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurguladı. Bugün Türkiye'nin artık az gelişmiş bir ülke olmadığını, dünyanın merkezinde yer aldığını ve en önemli 10 ülke arasında sayılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Avrasya'nın en önemli sanayileşen ülkelerinden biri olduğunu belirten Yayman, ülkenin doğal kaynaklar bakımından fakir olmasına rağmen insan kaynağı ve girişimci sermayesiyle dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline geldiğini ifade etti. AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılını idrak ettiğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidara geldiği 2002 yılından önceki sorunları özetledi ve bu yolculuğun Türkiye'yi dünyanın en önemli ülkelerinden biri yaptığını vurguladı.

Yayman, Türkiye'nin kişi başına düşen milli gelirinin 3 bin dolardan 18 bin dolara çıktığını, duble yol, üniversite, otoyol ve havalimanı sayılarında önemli artışlar olduğunu belirtti. Ayrıca, terörle mücadelede harcanan kaynakların kalkınmaya ayrılması durumunda bambaşka tabloların ortaya çıkacağını söyledi. 21. asrın Türkiye'nin ve Türklerin yüzyılı olacağını vurgulayan Yayman, konferansın fotoğraf çekimiyle sona erdiğini ifade etti.