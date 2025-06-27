Yaz Aylarında Diyaliz Hastalarına Beslenme Uyarısı

Yaz aylarında diyaliz hastaları için en büyük tehdidin hatalı beslenme ve fazla sıvı alma olduğuna dikkati çeken uzmanlar, yüksek tansiyon ve kalp gibi çeşitli rahatsızlıklarla karşılaşmamak için dengeli ve doğru tüketim tavsiyesinde bulundu.

Türk Böbrek Vakfından yapılan açıklamaya göre, özellikle yaz aylarında hemodiyaliz hastalarının artan meyve sebze tüketimi, kalpte ritim bozukluğu, nefes darlığı, kaslarda güçsüzlük ve kalp durması gibi tehlikeli durumları beraberinde getirebiliyor.

Bu duruma karşı uzmanlar hastalara uygun beslenme uyarısı yaptı.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, olası sıkıntıları engellemek adına koruyucu hekimlik faaliyetlerine ara vermeden devam ettiklerini belirterek, 40 yıldır kronik böbrek hastalarının her koşulda en iyi hizmeti alması için çalıştıklarını kaydetti.

Vakfın bünyesindeki 3 diyaliz merkezinde bu konulara özellikle hassasiyet göstermekle birlikte toplumda hasta-hasta yakını ve hastaya bakım veren tüm paydaşları hedef alarak toplum sağlığı adına her şart ve koşulda bilgilendirme faaliyetlerine devam ettiklerini kaydeden Erk, "Mevsim geçişleri hasta olsun, olmasın herkesi etkiliyor. Böyle zamanlarda koruyucu hekimlik faaliyetleri ile bilgilendirici çalışmaları ön planda tutuyor ve sosyal medya yayınlarımızda böbrek sağlığının nasıl korunacağına geniş alan açıyoruz. Kronik böbrek hastalığının son evresindeki hemodiyaliz hastalarının kan değerleri dahil fiziksel ve ruhsal sağlıklarının iyi olması bizim için son derece önemli. Bizler zamanla bir aile oluyoruz, yeri geliyor aile bireylerimizden daha çok hastalarımızı görüyoruz. Bu nedenle mevsim geçişleri dahil olmak üzere çevresel etkiler ve tüm süreçlerde hastalarımızı bilinçlendirerek sağlıklı olmalarını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hastaların doktor ve diyetisyen işbirliğiyle mevsime uygun, kan değerlerini dengede tutacak beslenme planına uymaları gerektiğini belirten Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın da hemodiyaliz hastalarının kanlarındaki potasyum, fosfor ve albümin değerlerinin beslenmeyle doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı.

"Meyve ve sebzenin aşırı tüketimi, hayati durumu tehlikeye sokacak sonuçlar doğurabilir"

Diyetisyen Aydın, "Mevsimsel değişimlerin getirdiği beslenme alışkanlıkları bu değerleri doğrudan etkiler. Örneğin yaz aylarında artan meyve ve sebze tüketimi, kan-potasyum seviyelerinin yükselmesine neden olabilir. Özellikle kavun, kayısı, şeftali, nektarin gibi sarı turuncu meyveler ve yeşilliklerin aşırı tüketimi, hayati durumu tehlikeye sokacak bazı sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle mevsim geçişleri, kan değerlerinde en fazla sıkıntı yaşanılan zamanlardır. Özellikle yazın iştah azalması ve kışın protein tüketiminin artması da kan değerlerini etkiler. Hemodiyaliz hastalarının beslenme konusunda son derece bilgili olmaları gerekir." uyarısında bulundu.

Hemodiyaliz hastalarında su tüketiminin önemine işaret eden Aydın, "Su tüketimi, özellikle idrar çıkışı olmayan veya azalan hemodiyaliz hastaları için mevsimsel olarak farklılık gösterir. Yaz aylarında sıcaklıkların ve dolaylı olarak terleme miktarının artması, su ihtiyacında da artışa neden olur. Genellikle ihtiyaçtan daha fazla sıvı alınır ve iki diyaliz seansı arasında olması gerekenden daha fazla kiloyla diyalize girilir. Bu durum, vücutta ödem, yüksek tansiyon ve kalp sorunları gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Kış aylarında ise su tüketimi daha kontrollü olmalı ancak yine de vücuda yeterli sıvı alımı sağlanmalıdır. Kışın hastaların su tüketimini ayarlamaları yaza göre çok daha kolaydır." ifadelerini kullandı.