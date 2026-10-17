Yaz Dönemi Gençlik Kampları'ndan devlet korumasındaki 2 bin 240 çocuk yararlandı - Son Dakika
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Yaz Dönemi Gençlik Kampları'ndan devlet korumasındaki 2 bin 240 çocuk yararlandı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan çocukların psikososyal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen "2026 Yılı Yaz Dönemi Gençlik Kampları"ndan 2 bin 240 çocuk yararlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında bulunan çocukların psikososyal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen "2026 Yılı Yaz Dönemi Gençlik Kampları"ndan 2 bin 240 çocuk yararlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kamplarda liderler ve Diyanet İşleri Başkanlığınca görevlendirilen eğitici personel eşliğinde her yıl gençlik kampları düzenleniyor.

Farklı illerde deniz, doğa ve değerler eğitimi temalarıyla gerçekleştirilen kamp programlarında çocukların tatil dönemlerini sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmeleri sağlanıyor.

Kamplarda çocukların milli ve manevi değerlere sahip bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla eğitici personel tarafından değerler eğitimi de veriliyor.

Deniz ve havuz etkinlikleri, bisiklet, yürüyüş, paintball, el sanatları ve kültürel gezilerin yanı sıra halk oyunları, ip parkuru, mangala, matrak, mini golf, okçuluk, rafting, sokak oyunları, masa tenisi ve futbol gibi çeşitli sportif faaliyetler gerçekleştiriliyor, ayrıca tırmanma duvarı, tiyatro ve müzik etkinlikleri düzenleniyor.

KALBEN Çocuk Köyü'nde 426 çocuk kamp yaptı

Bu kapsamda İstanbul Şehit Ömer Halisdemir, Kastamonu Kadıdağı, Samsun Nebiyan ve Muş kamp merkezlerinde düzenlenen doğa ve değerler eğitimi kamplarına 166 kız ve 331 erkek olmak üzere 497 çocuk katıldı.

Mersin Yıldırım Beyazıt Kamp Merkezi'ndeki deniz kamplarından 94 kız ve 177 erkek olmak üzere toplam 271 çocuk yararlandı.

Bakanlığa bağlı Çeşme Çocuk ve Gençlik Kamp Merkezi'nde 15 dönem halinde düzenlenen deniz kamplarına ise 572 kız ve 474 erkek olmak üzere 1046 çocuk katıldı.

KALBEN Derneği ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında Balıkesir Ekinlik Adası KALBEN Çocuk Köyü'nde de kamplar düzenlendi.

Balıkesir, İstanbul, Konya, Kocaeli, Şanlıurfa ve Bursa'dan çocukların katıldığı kamplarda 426 çocuk yer aldı.

Böylece,"2026 Yılı Yaz Dönemi Gençlik Kampları"ndan koruma ve bakım altında bulunan 2 bin 240 çocuk yararlandı.

Kaynak: AA
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