Yaz Saati Uygulaması Enerji İsrafı mı? - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yaz Saati Uygulaması Enerji İsrafı mı?

Geniş Video İzle

TMMOB Başkanı Gürler, kalıcı yaz saati uygulamasının enerji israfına yol açtığını ifade etti.

04.12.2024 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) – TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Gülhan Gürler, 8 yıldır uygulanan kalıcı yaz saatinin faturalara 'enerji israfı' olarak yansıdığını belirterek "2016'nın Kasım- Aralık ve 2017'nin Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan dönemi alıp bir önceki yılın aynı dönem sarfiyatına bakıp karşılaştırdığımızda tasarruf adına bir şey olmadığını, aksine enerjide bir artış olduğunu tespit ettik. 2016 ile bir önceki yıl arasında 7 milyon kilovatsaatlik bir artış oldu. Tasarruf yapıldığını söyleyenler istatistiki olarak bunu açıklamalı" dedi. Gürler, uygulama kaldırılmayacaksa ikili saat dilimine geçilmesi önerisinde bulundu.

Türkiye, 2016'da uygulanmaya başlayan kalıcı yaz saati uygulamasına yönelik tepkiler devam ediyor. 'Tasarruf' gerekçesiyle hayata geçirilen uygulama 8.yılına girerken öğrenciler başta olmak üzere milyonlarca vatandaş mağdur oluyor.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Gülhan Gürler, uygulamanın faturalara 'enerji israfı' olarak yansıdığını söyledi.

"Tasarruf adına bir şey olmadığını, aksine enerji bir artış olduğunu tespit ettik"

Kış saati uygulamasının kullanıldığı son sene baz alınarak yapılan karşılaştırmada kalıcı yaz saati uygulamasının yüksek oranda enerji israfına neden olduğunu belirten Güler, şunları söyledi:

"Biz 2016 yılından beri zaten her sene bu dönem bu açıklamayı yapıyoruz. 2016 yılında uygulanmaya başlandı. Tasarruf edileceği gerekçesiyle başlatıldı bu uygulama. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı bir rapor sunulduğu söylendi. Ancak 2024'teyiz, henüz o raporu gören kimse yok. Biz 2016 yılından beri bunun bu uygulamanın yanlış olduğunu dile getiriyoruz. Ortada bir veri yok, bir çalışma yok. Biz uygulamaya geçildiği ilk sene 2016'nın Kasım-Aralık ve 2017'nin Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan dönemi alıp bir önceki yılın aynı dönem sarfiyatına bakıp karşılaştırdığımızda tasarruf adına bir şey olmadığını, aksine enerjide bir artış olduğunu tespit ettik. 2016 ile bir önceki yıl arasında 7 milyon kilovatsaatlik bir artış oldu tüm Türkiye çapında. Bunu diretenler, tasarruf yapıldığını söyleyenler istatistiki olarak bunu açıklamalı. 'Şu kadar harcama yapılırken biz bu uygulamayla bunu düşürdük' gibi bir veri yok. Ama bizim elimizde 2016 ile bir önceki yıl arasında bunun artış olduğu yönünde bir veri var. Yani elimizde bizim bu veri var. Bakanlık yetkililerinin söyledikleri, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin hazırlamış olduğu rapor… Bunlar ne yazık ki sanalda kaldı."

"İkili saat dilimine geçilsin gibi önerilerimiz var"

Kalıcı yaz saati uygulamasının kaldırılmasına ilişkin Danıştay kararını anımsatan Gürler, şu önerilerde bulundu:

"2017 yılında Danıştay'a bir dava açıldı bunun iptaliyle ilgili. ve Danıştay 'yürütmeyi durdurma kararı' verdi Ama buna rağmen 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu, kalıcı olarak devam etti. Bugüne kadar da devam ediyor. Biz, madem bunda bir ısrar var, bari bir çözüm önerisi ortaya atalım dedik. Bizim hep ilkokuldan beri bir bilgimiz vardır işte Türkiye 45-26 meridyenleri arasındadır. Iğdır'dan geçen 45 meridyeniyle, İzmir'den geçen meridyen arasında tam 76 dakikalık bir fark var. Bu çok büyük bir fark. Eğer yapılacaksa böyle bir uygulama… Nüfusun daha yoğun olduğu batı illeri baz alınarak madem böyle bir saat uygulaması yapılsın. ya da 76 dakika az bir zaman değil, ikili saat dilimine geçilsin gibi önerilerimiz var. Madem böyle bir diretme yapılacak. En azından bilime, mühendisliğe kulak verilsin.

"Mesai saatleri, okul saatleri buna göre düzenlenebilir"

Bir de valiliklere top atılıyor. Biz buradan valiliğe de çağrı yapıyoruz. Madem böyle bir diretme var. En azından mesai saatleri, okul saatleri buna göre düzenlenebilir. Çocuklar erkenden erkenden yollara düşmesinler. Mesai, okul başladıktan ancak bir saat sonra gün ışığını görebiliyorlar. Bu tür düzenlemeler yapılmasına çağrı yapıyoruz."

Yaz Saati Uygulaması Enerji İsrafı mı?
Kaynak: ANKA

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaz Saati Uygulaması Enerji İsrafı mı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:22 Antalya’da 4.6 büyüklüğünde deprem Antalya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
11:58 15 yaşındaki kız çocuğu, tacize uğradığı anları kayda aldı 15 yaşındaki kız çocuğu, tacize uğradığı anları kayda aldı
10:09 Halep’te anlaşmazlık çıktı Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler Halep'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler
09:59 Sıkıyönetim ilanı Güney Kore’yi karıştırdı Başkan Yoon’un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri Sıkıyönetim ilanı Güney Kore'yi karıştırdı! Başkan Yoon'un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
16:37 Yapay zeka, tahminini güncelledi: Süper Lig’de şampiyon 1 puanla belli olacak Yapay zeka, tahminini güncelledi: Süper Lig'de şampiyon 1 puanla belli olacak
16:31 Onlarca araç yola çıktı Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç Onlarca araç yola çıktı! Muhaliflerin yeni hedefi Münbiç
16:20 Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu Son halini görenler tanıyamadı Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu! Son halini görenler tanıyamadı
16:15 Yenidoğan Çetesi davası 12. gününde: İşte tutuklanmaları istenen 10 sanık Yenidoğan Çetesi davası 12. gününde: İşte tutuklanmaları istenen 10 sanık
16:06 Beşiktaş’ta ilk başkan adayı ortaya çıktı Beşiktaş'ta ilk başkan adayı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 12:55:06. #1.13#
SON DAKİKA: Yaz Saati Uygulaması Enerji İsrafı mı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.