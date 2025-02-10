Yaz Turizmi İçin Kültürel Etkinlikler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yaz Turizmi İçin Kültürel Etkinlikler

Türkiye, yerli ve yabancı turistler için müzik ve kültür dolu etkinlikler hazırlıyor.

10.02.2025 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yerli ve yabancı turistlerin eğleneli tatil geçirmeleri amacıyla yaz sezonuna yönelik kültür ve müzik dolu organizasyonlar hazırlanıyor.

Paradise Production Yönetim Kurulu Başkanı Esat Kaba, yaptığı yazılı açıklamada, Akdeniz ve Ege sahillerinde otel ve turizm gruplarının işbirliğiyle çok sayıda etkinlik ve konser serisi gerçekleştirileceğini belirtti.

Türkiye, doğal güzelliklerinin yanı sıra dünya çapında ses getiren etkinlikleriyle de öne çıktığını aktaran Kaba, bu yıl gerçekleşecek etkinliklerin ve konserlerin, Türkiye'nin sadece turistik değil, kültürel bir çekim merkezi haline gelmesine katkı sağlayacağını bildirdi.

Turizm ekonomisini canlandıracak etkinlikler için hazırlıklarını tamamladıklarını anlatan Kaba, şunları kaydetti:

"Açık hava konserleri ve otel yaz etkinliklerinin yoğunlukta olacağı bir program planladık. Bu organizasyonlar yalnızca sanatçılarımızın sahne alacağı etkinlikler değil, aynı zamanda turizm potansiyelini büyüten ve ülkemizin ekonomisine değer katan yatırımlardır. Bu süreci bir etkinlikten öte Türk turizmini daha da güçlendirecek stratejik bir adım olarak görüyoruz."

Kaba, kültürel mirasın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak ve Türk sanatçıların uluslararası tanınırlığını artırmak amacıyla etkinliklerde yerli sanatçılara daha fazla yer vermeye başladıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Akdeniz, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Turizm, Kültür, Sanat, Tatil, Müzik, Ege, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaz Turizmi İçin Kültürel Etkinlikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:30 Ege Denizi’nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 23:44:30. #1.12#
SON DAKİKA: Yaz Turizmi İçin Kültürel Etkinlikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.