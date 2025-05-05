Yaz Yangınları İçin Hazırlıklar Tamamlandı

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Meteorolojik verileri çok yakından takip ediyoruz. Bu yaz da yangınlar açısından yüksek riskli bir dönemin bizi beklediğini söylemek istiyorum. Bunun bilinciyle hazırlıklarımıza geçtiğimiz yılın sonbahar ayında başladık, kış döneminde yoğunlaştırdık ve 1 Mayıs itibarıyla bütün unsurlarımız ve gücümüzle hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.

Yumaklı, yaz mevsimi gelmeden önce, orman yangınlarına hassas illerin valileriyle bir araya gelerek "Hazırlık ve Koordinasyon" toplantısı düzenledi.

Yumaklı, Ankara'daki Yangın Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, valilerin yangınla mücadelede, illerdeki bütün tedbirleri alma ve kurumlar arası koordinasyonu sağlama konusunda son derece önemli bir görev gerçekleştirdiklerini belirterek, bugünkü toplantıda geçen yılın değerlendirileceğini ve alınması gereken tedbirlerin istişare edileceğini belirtti.

Hava sıcaklıklarının gittikçe arttığı ve yangınla ilgili riskli döneme girilen günlerde yapılan toplantının büyük önem arz ettiğini söyleyen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Ülkemizin yeşil gerdanlığı olan ormanlarımız, 23,4 milyon hektarlık bir alanla, toplam yüzölçümünün yüzde 30'unu teşkil etmektedir. Vatanımızın kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına orman varlığımızı her geçen gün artıyoruz, artırmaya devam edeceğiz. Gelecek nesillere aktarmamız gereken yeşil vatanımızı korumak ve geliştirmek, sürdürülebilir hale getirmek için 186 yıllık bir tecrübeyi arkasına alan Orman Genel Müdürlüğümüz çalışmalarına devam ediyor. Ormanlarımızın korunması çalışmaları yaklaşık 45 bin personelimizle devam ediyor.

"Ormanlarımızın yüzde 64'ü yangına hassas bölgelerde yer alıyor"

Ormanlarımız için en büyük tehditlerden birisi, hiç şüphesiz orman yangınları. Ormanlarımızın yüzde 64'ü yangına hassas bölegelerde yer alıyor. Özellikle son yıllarda bir kriz haline gelen iklim değişikliği, orman yangınlarına karşı bizim her zaman daha dikkatli olmamızı gerektiriyor. Dünyada son 10 yılda yanan orman alanı, önceki yılda yanan orman alanının tam iki katına tekabül ediyor. Dünyada son 9 yılın, 1880 yılından bugüne kadar kaydedilen en sıcak yıllar olduğunu, 2024 yazının, son 145 yılın en sıcak yazı olduğunu ve 22 Temmuz 2024'ün ise en sıcak gün olarak kayıtlara girdiğini belirtmek istiyorum.

"Geçen yıl 14-16 Ağustos arasında 201 yangınla mücadele edildi"

Geçen yıl yaşadığımız 8 büyük yangının 5'i, 14-16 Ağustos arasında aynı anda yaşandı. Bu üç günde de irili, ufaklı 201 yangınla mücadele edildi. Meteorolojik verileri çok yakından takip ediyoruz. Bu yaz da yangınlar açısından yüksek riskli bir dönemin bizi beklediğini söylemek istiyorum. Bunun bilinciyle hazırlıklarımıza geçtiğimiz yılın sonbahar ayında başladık, kış döneminde yoğunlaştırdık ve 1 Mayıs itibarıyla bütün unsurlarımız ve gücümüzle hazırlıklarımızı tamamladık.

"Orman yangınlarının yüzde 84'ü insan kaynaklı"

Her ne kadar iklim krizi, orman yangınlarını tetikleyen en önemli faktörlerin başında gelse de bireysel ve toplumsal anlamda yangınla mücadelede hepimizin üzerine düşeni yapması son derece önemli. Orman yangınlarının yüzde 84'ü ne yazık ki insan kaynaklı.

" Türkiye, orman yangınları konusunda dünyada bir otorite"

Bugün geldiğimiz noktada şunu çok rahat ifade edebilirim ki; Türkiye, orman yangınları konusunda dünyada bir otorite. Yangınlarla mücadeledeki başarımızı yakından takip eden ülkelerin, bizden bu metodoloji ile ilgili eğitim ve bilgi talepleri var. Bizler de onları karşılıyoruz. Son 10 yılda, bulunduğu veya sahip olduğu orman varlığına kıyasla, yanan orman alanı alanına baktığımızda, ülkemizi bütün ülkelerle karşılaştırdığımızda son derece iyi durumda. Biz dünyaya örnek bir mücadele verirken, maalesef bazı dezanformasyonlarla karşılaşıyoruz. Bir yandan yangınla mücadele ederken, diğer taraftan da bu dezanformasyonla mücadele etmek durumunda kalıyoruz."