Yazıcı: Yeni Anayasa Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yazıcı: Yeni Anayasa Çalışmaları Başlıyor

Hayati Yazıcı, yeni anayasa için geniş katılımlı çalıştaylar yapılacağını açıkladı.

09.10.2024 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yeni anayasa çalışmaları konusunda yaptığı açıklamada, "Temel felsefesi bireyin özgürlüğü ve korunması olan, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendirmeye yönelik kurumsal güvenceleri içeren yeni bir anayasa yapılması Türkiye'de demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün kökleşmesi bakımından vazgeçilmez önemdedir ve bizim de vazgeçilmez hedefimizdir. En geniş katılımla uzlaşmaya dayalı anayasa istiyoruz" dedi. Yazıcı, yeni anayasa çalışmalarına bir dizi çalıştay yaparak katkı sunmak istediklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, parti genel merkezinde düzenlenecek "Yeni Anayasa Çalıştayı"ndan önce açıklama yaptı. Çalıştayla ilgili bilgi veren Yazıcı, şöyle konuştu:

"Ne kadar değiştirilirse değiştirilsin 1982 Anayasası, daima 12 Eylül'ün acılarını ve darbenin izlerini her zaman hatırlatmaktadır. Bu bakımdan temel felsefesi bireyin özgürlüğü ve korunması olan, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendirmeye yönelik kurumsal güvenceleri içeren yeni bir anayasa yapılması Türkiye'de demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün kökleşmesi bakımından vazgeçilmez önemdedir ve bizim de vazgeçilmez hedefimizdir. En geniş katılımla uzlaşmaya dayalı anayasa istiyoruz. Bir anayasanın sivil, demokratik ve özgürlükçü olarak nitelendirilebilmesi için sadece içeriğinin değil hazırlanma yönteminin de demokratik ve sivil olması mutlaka gereklidir. Darbeciler tarafından hazırlanan ve millete dayatılan 1961 ve 1982 anayasalarına karşılık vatandaşların katılımının en üst düzeyde olduğu, halkın temsilcileri tarafından ve en geniş katılım ile müzakere ve uzlaşmaya dayalı yeni bir anayasanın hazırlanması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum.

"Yeni anayasanın kodları yüksek standartlı demokrasi, güvenceli özgürlükler ve hukukun üstünlüğüdür"

Yeni anayasanın kodları yüksek standartlı demokrasi, güvenceli özgürlükler ve hukukun üstünlüğüdür. AK Parti olarak; milletin kendi iradesi ve kendi eliyle yaptığı her bir vatandaşımızın 'İçinde ben varım, benim iradem var' dediği ırk, din, mezhep, dil, renk ve kültür farkı gözetmeden herkesi kuşatan, kuşatıcı ve bütünleştirici, çeşitlilikler birliği ve bütünlüğü savunan, özgürlükleri düzenleyen ve koruyan, bütün kurum ve kurallarıyla insanı haklarıyla yaşatmayı ilke edinen, insanın maddi ve manevi varlığını bütün tercihleri ve inançlarıyla özgür biçimde gerçekleştireceği demokratik toplumu inşa eden, devleti ve bütün kurumlarını insanımıza, milletimize hizmet aracı olarak gören, egemenliğin sahibi milletin demokratik meşru temsilcilerinin önünde her türlü vesayeti ortadan kaldıran, güçler ayrılığını pekiştiren, millete hizmeti birinci öncelik sayan, demokratik katılımı genişleten, siyasal katılımın önündeki vesayetlere izin vermeyen ve bilgi teknolojileriyle kamusal katılımı artıran, çoğulcu ve toplumsal siyasal yapı kuran, istikrarlı ve etkili hükümet modelini daha geliştiren güçlendiren, hukukun üstünlüğünü esas alan, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı temelinde kurumsal yapılanmayı ve işleyişi temin eden milletimizin değerlerini temel alan ve evrensel değer ve normları gözeten Türkiye'yi 'Yeni Yüzyıl' hedeflerine ulaştıracak sağlıklı bir kurumsal yapılanmayı tesis eden yeni bir anayasa yapmayı hedeflemiş bulunmaktayız.

Çalıştaylardan birincisini bugün gerçekleştiriyoruz. AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı olarak önümüzdeki aylarda başlayacak olan yeni anayasa çalışmalarına bir dizi çalıştay yaparak katılmak ve katkı sunmak istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Hayati Yazıcı, İnsan Hakları, Demokrasi, AK Parti, Politika, Eğitim, Güncel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yazıcı: Yeni Anayasa Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:57 Yer: İstanbul Cenazesi camiye getirilen vatandaşın yaşadığı fark edildi Yer: İstanbul! Cenazesi camiye getirilen vatandaşın yaşadığı fark edildi
14:34 Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner’i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı
13:58 8’i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti’ye geçti 8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak
09:41 Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre’ye yerleşen Seher Dilovan’ın son hali şaşırttı Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı
09:35 Yatırımcılar dikkat Altında dikkat çeken hareketlilik Yatırımcılar dikkat! Altında dikkat çeken hareketlilik
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:54 Sosyetik güzel Hande Demir’in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu Sosyetik güzel Hande Demir'in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 16:26:04. #1.11#
SON DAKİKA: Yazıcı: Yeni Anayasa Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.