Yazıcı: Yeni Anayasa Çalışmaları Başlıyor

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(ANKARA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yeni anayasa çalışmaları konusunda yaptığı açıklamada, "Temel felsefesi bireyin özgürlüğü ve korunması olan, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendirmeye yönelik kurumsal güvenceleri içeren yeni bir anayasa yapılması Türkiye'de demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün kökleşmesi bakımından vazgeçilmez önemdedir ve bizim de vazgeçilmez hedefimizdir. En geniş katılımla uzlaşmaya dayalı anayasa istiyoruz" dedi. Yazıcı, yeni anayasa çalışmalarına bir dizi çalıştay yaparak katkı sunmak istediklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, parti genel merkezinde düzenlenecek "Yeni Anayasa Çalıştayı"ndan önce açıklama yaptı. Çalıştayla ilgili bilgi veren Yazıcı, şöyle konuştu:

"Ne kadar değiştirilirse değiştirilsin 1982 Anayasası, daima 12 Eylül'ün acılarını ve darbenin izlerini her zaman hatırlatmaktadır. Bu bakımdan temel felsefesi bireyin özgürlüğü ve korunması olan, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendirmeye yönelik kurumsal güvenceleri içeren yeni bir anayasa yapılması Türkiye'de demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün kökleşmesi bakımından vazgeçilmez önemdedir ve bizim de vazgeçilmez hedefimizdir. En geniş katılımla uzlaşmaya dayalı anayasa istiyoruz. Bir anayasanın sivil, demokratik ve özgürlükçü olarak nitelendirilebilmesi için sadece içeriğinin değil hazırlanma yönteminin de demokratik ve sivil olması mutlaka gereklidir. Darbeciler tarafından hazırlanan ve millete dayatılan 1961 ve 1982 anayasalarına karşılık vatandaşların katılımının en üst düzeyde olduğu, halkın temsilcileri tarafından ve en geniş katılım ile müzakere ve uzlaşmaya dayalı yeni bir anayasanın hazırlanması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum.

"Yeni anayasanın kodları yüksek standartlı demokrasi, güvenceli özgürlükler ve hukukun üstünlüğüdür"

Yeni anayasanın kodları yüksek standartlı demokrasi, güvenceli özgürlükler ve hukukun üstünlüğüdür. AK Parti olarak; milletin kendi iradesi ve kendi eliyle yaptığı her bir vatandaşımızın 'İçinde ben varım, benim iradem var' dediği ırk, din, mezhep, dil, renk ve kültür farkı gözetmeden herkesi kuşatan, kuşatıcı ve bütünleştirici, çeşitlilikler birliği ve bütünlüğü savunan, özgürlükleri düzenleyen ve koruyan, bütün kurum ve kurallarıyla insanı haklarıyla yaşatmayı ilke edinen, insanın maddi ve manevi varlığını bütün tercihleri ve inançlarıyla özgür biçimde gerçekleştireceği demokratik toplumu inşa eden, devleti ve bütün kurumlarını insanımıza, milletimize hizmet aracı olarak gören, egemenliğin sahibi milletin demokratik meşru temsilcilerinin önünde her türlü vesayeti ortadan kaldıran, güçler ayrılığını pekiştiren, millete hizmeti birinci öncelik sayan, demokratik katılımı genişleten, siyasal katılımın önündeki vesayetlere izin vermeyen ve bilgi teknolojileriyle kamusal katılımı artıran, çoğulcu ve toplumsal siyasal yapı kuran, istikrarlı ve etkili hükümet modelini daha geliştiren güçlendiren, hukukun üstünlüğünü esas alan, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı temelinde kurumsal yapılanmayı ve işleyişi temin eden milletimizin değerlerini temel alan ve evrensel değer ve normları gözeten Türkiye'yi 'Yeni Yüzyıl' hedeflerine ulaştıracak sağlıklı bir kurumsal yapılanmayı tesis eden yeni bir anayasa yapmayı hedeflemiş bulunmaktayız.

Çalıştaylardan birincisini bugün gerçekleştiriyoruz. AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı olarak önümüzdeki aylarda başlayacak olan yeni anayasa çalışmalarına bir dizi çalıştay yaparak katılmak ve katkı sunmak istiyoruz."