Tokat'ta Planlanan Bentonit Ocağına Yürütmeyi Durdurma Kararı... Özgür Karabat: "Karar, Çevre Hukuku Açısından da Emsal Niteliktedir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tokat'ta Planlanan Bentonit Ocağına Yürütmeyi Durdurma Kararı... Özgür Karabat: "Karar, Çevre Hukuku Açısından da Emsal Niteliktedir"

15.01.2026 13:38  Güncelleme: 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Tokat'ın Yazıcık beldesinde planlanan bentonit ocağına ilişkin verilen yürütmeyi durdurma kararını değerlendirdi. Mahkeme, çevresel bilimsel raporlar ve kamu yararı gerekçeleriyle faaliyetin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Tokat'ın Yazıcık beldesinde planlanan bentonit ocağı hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararına ilişkin olarak, "Yazıcık'ta doğayı ve yaşamı savunmak için verdiğimiz mücadelenin hukuki karşılığını aldık. Mahkeme bilimsel raporlar, kamu yararı ve telafisi güç zararlar gerekçesiyle bu faaliyetin hukuka aykırı olduğunu tespit etti. Bu karar, çevre hukuku açısından da emsal niteliktedir. Hukuku, yaşamı ve kamu yararını savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yazıcık Beldesi sınırları içerisinde planlanan bentonit ocağına ilişkin maden arama ve işletme ruhsatları hakkında, Tokat İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verildi. CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, karara ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Tokat Yazıcık'ta doğayı ve yaşamı savunmak için verdiğimiz mücadelenin hukuki karşılığını aldık. Tokat İdare Mahkemesi, bentonit ocağına ilişkin maden arama ve işletme ruhsatları hakkında yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme bilimsel raporlar, kamu yararı ve telafisi güç zararlar gerekçesiyle bu faaliyetin hukuka aykırı olduğunu tespit etti. Bu süreçte Yazıcık'ta halkla birlikte alanlarda olduk, basın açıklamaları yaptık, maden sahası ve işletme ruhsatlarının iptali için yargıya başvurduk. Verilen karar, bu kararlı mücadelenin sonucudur. Bu karar, çevre hukuku açısından da emsal niteliktedir. Hukuku, yaşamı ve kamu yararını savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Hukuki sürecinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, Yazıcık Belediyesi ve diğer siyasi partilerin saha çalışmaları ve protesto eylemlerine katılan Karabat, 19 Temmuz 2025 tarihinde bentonit ocağına karşı eylemde "Size bu yaylaları, bu köyü madene yedirmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Karabat, kararın "Önce ruhsat verelim, sonra bakarız" anlayışının hukuken kabul edilemez olduğunu gösterdiğini belirterek "ÇED süreci tamamlanmadan, bilimsel veriler ortaya konulmadan ve halkın yaşam hakkı gözetilmeden verilen ruhsatların idarenin keyfi tasarrufu olamayacağı bir kez daha yargı kararıyla tescillenmiştir" dedi.

CHP'li Karabat'ın taraf olduğu, avukatlığını Hüseyin Cengiz'in yürüttüğü dava, maden sahalarıyla işletme ruhsatlarının birlikte iptali ve verilen yürütmeyi durdurma kararlarının gerekçeleri bakımından çevreciler için emsal nitelikte bir karar olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Özgür Karabat, Sivil Toplum, Güncel, Çevre, Tokat, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Planlanan Bentonit Ocağına Yürütmeyi Durdurma Kararı... Özgür Karabat: 'Karar, Çevre Hukuku Açısından da Emsal Niteliktedir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

14:40
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
14:39
İstanbul’un göbeğinde kendini direğe astı
İstanbul'un göbeğinde kendini direğe astı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
14:03
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim
13:48
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu’nun son hali
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 15:05:59. #7.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta Planlanan Bentonit Ocağına Yürütmeyi Durdurma Kararı... Özgür Karabat: "Karar, Çevre Hukuku Açısından da Emsal Niteliktedir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.