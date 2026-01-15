Tokat'ta Planlanan Bentonit Ocağına Yürütmeyi Durdurma Kararı... Özgür Karabat: "Karar, Çevre Hukuku Açısından da Emsal Niteliktedir"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Tokat'ın Yazıcık beldesinde planlanan bentonit ocağı hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararına ilişkin olarak, "Yazıcık'ta doğayı ve yaşamı savunmak için verdiğimiz mücadelenin hukuki karşılığını aldık. Mahkeme bilimsel raporlar, kamu yararı ve telafisi güç zararlar gerekçesiyle bu faaliyetin hukuka aykırı olduğunu tespit etti. Bu karar, çevre hukuku açısından da emsal niteliktedir. Hukuku, yaşamı ve kamu yararını savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yazıcık Beldesi sınırları içerisinde planlanan bentonit ocağına ilişkin maden arama ve işletme ruhsatları hakkında, Tokat İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verildi. CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, karara ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Tokat Yazıcık'ta doğayı ve yaşamı savunmak için verdiğimiz mücadelenin hukuki karşılığını aldık. Tokat İdare Mahkemesi, bentonit ocağına ilişkin maden arama ve işletme ruhsatları hakkında yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme bilimsel raporlar, kamu yararı ve telafisi güç zararlar gerekçesiyle bu faaliyetin hukuka aykırı olduğunu tespit etti. Bu süreçte Yazıcık'ta halkla birlikte alanlarda olduk, basın açıklamaları yaptık, maden sahası ve işletme ruhsatlarının iptali için yargıya başvurduk. Verilen karar, bu kararlı mücadelenin sonucudur. Bu karar, çevre hukuku açısından da emsal niteliktedir. Hukuku, yaşamı ve kamu yararını savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Hukuki sürecinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, Yazıcık Belediyesi ve diğer siyasi partilerin saha çalışmaları ve protesto eylemlerine katılan Karabat, 19 Temmuz 2025 tarihinde bentonit ocağına karşı eylemde "Size bu yaylaları, bu köyü madene yedirmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Karabat, kararın "Önce ruhsat verelim, sonra bakarız" anlayışının hukuken kabul edilemez olduğunu gösterdiğini belirterek "ÇED süreci tamamlanmadan, bilimsel veriler ortaya konulmadan ve halkın yaşam hakkı gözetilmeden verilen ruhsatların idarenin keyfi tasarrufu olamayacağı bir kez daha yargı kararıyla tescillenmiştir" dedi.

CHP'li Karabat'ın taraf olduğu, avukatlığını Hüseyin Cengiz'in yürüttüğü dava, maden sahalarıyla işletme ruhsatlarının birlikte iptali ve verilen yürütmeyi durdurma kararlarının gerekçeleri bakımından çevreciler için emsal nitelikte bir karar olarak değerlendiriliyor.