Yazıcıoğlu Kazası: 19 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Yazıcıoğlu Kazası: 19 Kişi Tutuklandı

17.07.2026 10:10
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Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasıyla ilgili 27 şüpheliden 19'u tutuklandı, 8'i serbest.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin FETÖ kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen 27 şüphelinin 19'u tutuklandı, 8 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada 19 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından merkez Ankara olmak üzere 10 ilde 30 farklı adrese yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin kaza/kırıma uğraması olayına ilişkin Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü Faaliyetleri kapsamında 'Tasarlayarak Kasten Adam Öldürme' suçuna iştirak ettikleri tespit edilen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 27 kişi gözaltına alınmıştır."

Gözaltına alınan 27 şüpheli mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmiş olup şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevkedilmiştir. Sevkedilen 27 şüpheliden 19 şüpheli hakkında tutuklama, 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir."

Kaynak: ANKA

Muhsin Yazıcıoğlu, Helikopter, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yazıcıoğlu Kazası: 19 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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