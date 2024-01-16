 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
YEDAM'da Bağımlıların Sanat Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

YEDAM'da Bağımlıların Sanat Sergisi Açıldı

Yozgat'ta Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM), danışmanlık hizmeti alan bağımlıların yaptığı resim ve el sanatlarının sergisi açıldı. Serginin açılışında konuşan Yozgat Vali Yardımcısı Halil Dalak, danışanların ortaya çıkardığı eserlerin duygulandırdığını ve mutlu ettiğini belirtti. Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk ise YEDAM'ın bağımlılıkla mücadele ettiğini ve danışanlara ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağladığını ifade etti.

YEDAM\'da Bağımlıların Sanat Sergisi Açıldı
16.01.2024 - 13:01,
Abone Ol

Yozgat'ta Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM), danışmanlık hizmeti alan bağımlıların yaptığı resim ve el sanatlarının sergisi açıldı.

Yozgat Vali Yardımcısı Halil Dalak, bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışında, emeği geçenlere teşekkür etti.

Serginin danışanlar ve hocaların katkılarıyla bu noktaya kadar geldiğini aktaran Dalak, "Danışanlarımız bu güzel eserleri ortaya çıkarmış. Bu eserleri görmek bizleri duygulandırdı, mutlu etti." dedi.

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk de YEDAM'ın Türkiye genelinde 107 şubesinin bulunduğunu, bağımlılıkla ilgili alkol, tütün, kumar, madde ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele ettiğini söyledi.

Ertürk, YEDAM'a danışanların ücretsiz psikolojik ve sosyal destek aldığını ifade ederek, "Danışanlarımızla çalışma atölyelerimizde farklı etkinlikler yapıyoruz, resim ve el sanatları çalışmalarımız oluyor. Atölyelerde yapılan bu eserleri bugün burada sergiliyoruz. Danışanlarımız boş zamanlarını burada değerlendirerek güzel eserler ortaya çıkardı." diye konuştu.

Vali Yardımcısı Dalak ve katılımcılar, filografi, yakma sanatı, kağıt rölyef ve yağlı boya resimlerin sergilendiği sergiyi gezerek görevlilerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yozgat, Sanat, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YEDAM'da Bağımlıların Sanat Sergisi Açıldı - Son Dakika


14:16
Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz
14:12
Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50
Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42
Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:36
Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:34
Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:28
Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23
Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var

Son Dakika
14:16 Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz
14:12 Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50 Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42 Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:34 Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:36 Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:28 Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23 Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var
13:23 Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi
13:03 Nikahına giden genç, şarampole yuvarlanan araçta can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 14:42:42. #1.11#
SON DAKİKA: YEDAM'da Bağımlıların Sanat Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement