YEDAM Danışanlarından Sanat Sergisi

Yeşilay Konya Şubesi Yeşilay Danışma Merkezi (YEDAM) danışanlarının eserlerinin bulunduğu sergi açıldı.
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bir alışveriş merkezindeki serginin açılışında, 1-7 Mart Yeşilay Haftası ve 2026 Bağımsızlık Yılı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
Sergiyle, bağımlılıkla mücadele çalışmalarına dikkati çekmek istediklerini anlatan Dinç, YEDAM danışanlarının sanat atölyeleri aracılığıyla el becerisi kazandığını, özgüvenlerinin arttığını belirtti.
Kurslara katılan danışanlar tarafından bir yıl boyunca hazırlanan 100 eserden oluşan sergi kurdele kesimiyle açıldı.
