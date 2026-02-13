YEDAŞ'tan 62 Milyar TL'lik Yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

YEDAŞ'tan 62 Milyar TL'lik Yatırım

13.02.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YEDAŞ, 2026-2030 döneminde 5 ilde enerji altyapısına 62 milyar TL yatırım yapacak.

YEŞİLIRMAK Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), 2026–2030 döneminde Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'ta enerji altyapısı için toplam 62 milyar TL'lik yatırım ve bakım çalışması yapacağını açıkladı.

YEDAŞ'ın enerji altyapısına yönelik 62 milyar TL'lik yatırım ve bakım programı kapsamında; şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışmaları yapılacak, yeni trafo merkezleri kurulacak, yeraltı kablo projeleri uygulanacak ve dijital izleme sistemleri devreye alınacak. Periyodik bakım, hat ve trafo kontrolleriyle kesinti sürelerinin azaltılması hedefleniyor. Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'ta toplam 2,5 milyon aboneye hizmet veren YEDAŞ, 88 bin kilometreyi aşan hat ve 22 bini aşkın trafoyla faaliyet yürütüyor. Şirketin verilerine göre 2019'da 1513 dakika olan yıllık ortalama kesinti süresi 2024'te 650 dakikaya geriledi. 2030 hedefi ise 480 dakika olarak açıklandı. Yıllık ortalama kesinti sayısı da 17,6'dan 10'a düşürüldü. Alçak Gerilim İzleme Sistemi ile şebekenin yüzde 99'u uzaktan izlenirken, Otomatik Sayaç Okuma Sistemi haberleşme oranı yüzde 99'a ulaştı. Kayıp-kaçak oranının ise yüzde 5,79 ile en düşük seviyeye indiği bildirildi.

'KAÇAK KULLANIM YA DA HATALI BAĞLANTILARI YAPAY ZEKA SİSTEMLERİYLE BELİRLEYEBİLİYORUZ'

Yapılan yatırımların geleceğe yönelik çalışmalarla planladıklarını belirten YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, "Yaklaşık 5 yıldır elektrik dağıtım faaliyeti yürütüyoruz. Samsun, Ordu, Sinop, Amasya ve Çorum illerinde hizmet veriyoruz. Önümüzdeki 5 yıllık dönemi kapsayan 2026-2030 süreci için elektrik şebekesine toplam 62 milyar liralık yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu yatırımların büyük bölümünü kırsal bölgelerdeki elektrik hatlarının güçlendirilmesi ve ekonomik ömrünü tamamlamış şebekelerin yenilenmesi oluşturuyor. Şehir merkezlerinde ise artan enerji talebinin karşılanması, elektrikli araç şarj istasyonları ve ısı pompaları gibi yüksek elektrik ihtiyacı gerektiren altyapıların desteklenmesi hedefleniyor. Alanında uzman 2 bin 600 kişilik kadromuzla 3,6 milyon vatandaşa elektrik dağıtım hizmeti sağlıyoruz. Büyük veri analizleriyle tüketicilerin elektrik tüketimleri üzerinden anomali tespitleri yapabiliyor, kaçak kullanım ya da hatalı bağlantıları yapay zeka sistemleriyle belirleyebiliyoruz. Bunun yanı sıra dronlar aracılığıyla 88 bin kilometrelik hattımızın tamamından her yıl görüntü alıyoruz. Görüntü işleme ve yapay zeka teknolojileri sayesinde bu görüntüler üzerinden potansiyel arıza ve problem noktaları sistem tarafından tespit ediliyor. Ayrıca çağrı merkezi ve WhatsApp yazışmalarımızın yaklaşık yarısı artık yapay zeka destekli sistemler tarafından yanıtlanıyor ve bu alandaki gelişmeler memnuniyet verici bir seviyeye ulaşmış durumda" dedi.

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ/SAMSUN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Güncel, Yedaş, Son Dakika

Son Dakika Güncel YEDAŞ'tan 62 Milyar TL'lik Yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
Köyü ayağa kaldıran cinayet 17 yaşında katil oldu Köyü ayağa kaldıran cinayet! 17 yaşında katil oldu
Köyceğiz’de Sağanak Taşkınları Köyceğiz'de Sağanak Taşkınları
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
Sapık antrenörün cezası belli oldu Çocuğu uyurken bile istismar etmiş Sapık antrenörün cezası belli oldu! Çocuğu uyurken bile istismar etmiş
Emel Yıldırım ve köpeğinin eğlenceli anları yüzleri güldürdü Emel Yıldırım ve köpeğinin eğlenceli anları yüzleri güldürdü

11:54
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
11:43
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
Milyonlarca seveni olan ünlü isim yol kenarında bekleyen hayranını kırmadı
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:27
N’Golo Kante’nin bilinmeyenleri Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
11:21
Evlenmeyi düşünenler dikkat Düğün salonları salı günü kapalı olacak
Evlenmeyi düşünenler dikkat! Düğün salonları salı günü kapalı olacak
10:48
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 12:23:29. #7.11#
SON DAKİKA: YEDAŞ'tan 62 Milyar TL'lik Yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.