YEDAŞ'tan 62 Milyar TL'lik Yatırım

YEŞİLIRMAK Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), 2026–2030 döneminde Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'ta enerji altyapısı için toplam 62 milyar TL'lik yatırım ve bakım çalışması yapacağını açıkladı.

YEDAŞ'ın enerji altyapısına yönelik 62 milyar TL'lik yatırım ve bakım programı kapsamında; şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışmaları yapılacak, yeni trafo merkezleri kurulacak, yeraltı kablo projeleri uygulanacak ve dijital izleme sistemleri devreye alınacak. Periyodik bakım, hat ve trafo kontrolleriyle kesinti sürelerinin azaltılması hedefleniyor. Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop'ta toplam 2,5 milyon aboneye hizmet veren YEDAŞ, 88 bin kilometreyi aşan hat ve 22 bini aşkın trafoyla faaliyet yürütüyor. Şirketin verilerine göre 2019'da 1513 dakika olan yıllık ortalama kesinti süresi 2024'te 650 dakikaya geriledi. 2030 hedefi ise 480 dakika olarak açıklandı. Yıllık ortalama kesinti sayısı da 17,6'dan 10'a düşürüldü. Alçak Gerilim İzleme Sistemi ile şebekenin yüzde 99'u uzaktan izlenirken, Otomatik Sayaç Okuma Sistemi haberleşme oranı yüzde 99'a ulaştı. Kayıp-kaçak oranının ise yüzde 5,79 ile en düşük seviyeye indiği bildirildi.

'KAÇAK KULLANIM YA DA HATALI BAĞLANTILARI YAPAY ZEKA SİSTEMLERİYLE BELİRLEYEBİLİYORUZ'

Yapılan yatırımların geleceğe yönelik çalışmalarla planladıklarını belirten YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, "Yaklaşık 5 yıldır elektrik dağıtım faaliyeti yürütüyoruz. Samsun, Ordu, Sinop, Amasya ve Çorum illerinde hizmet veriyoruz. Önümüzdeki 5 yıllık dönemi kapsayan 2026-2030 süreci için elektrik şebekesine toplam 62 milyar liralık yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu yatırımların büyük bölümünü kırsal bölgelerdeki elektrik hatlarının güçlendirilmesi ve ekonomik ömrünü tamamlamış şebekelerin yenilenmesi oluşturuyor. Şehir merkezlerinde ise artan enerji talebinin karşılanması, elektrikli araç şarj istasyonları ve ısı pompaları gibi yüksek elektrik ihtiyacı gerektiren altyapıların desteklenmesi hedefleniyor. Alanında uzman 2 bin 600 kişilik kadromuzla 3,6 milyon vatandaşa elektrik dağıtım hizmeti sağlıyoruz. Büyük veri analizleriyle tüketicilerin elektrik tüketimleri üzerinden anomali tespitleri yapabiliyor, kaçak kullanım ya da hatalı bağlantıları yapay zeka sistemleriyle belirleyebiliyoruz. Bunun yanı sıra dronlar aracılığıyla 88 bin kilometrelik hattımızın tamamından her yıl görüntü alıyoruz. Görüntü işleme ve yapay zeka teknolojileri sayesinde bu görüntüler üzerinden potansiyel arıza ve problem noktaları sistem tarafından tespit ediliyor. Ayrıca çağrı merkezi ve WhatsApp yazışmalarımızın yaklaşık yarısı artık yapay zeka destekli sistemler tarafından yanıtlanıyor ve bu alandaki gelişmeler memnuniyet verici bir seviyeye ulaşmış durumda" dedi.

