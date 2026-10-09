Yedi günlük Ulusal Gün tatilinde Çin\'de 826 milyon yerli turist seyahat etti

Yedi günlük Ulusal Gün tatilinde Çin'de 826 milyon yerli turist seyahat ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na göre yedi günlük Ulusal Gün tatilinde yerli turist sayısı 826 milyona, turizm harcamaları 738,38 milyar yuana ulaştı. Günlük ortalama yurt içi seyahat 2025'teki sekiz günlük tatile göre yüzde 6,3, turizm harcaması yüzde 4,3 arttı.
BEİJİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin'de yedi günlük Ulusal Gün tatili boyunca seyahat eden yerli turist sayısı 826 milyona, toplam turizm harcamaları ise 738,38 milyar yuana (yaklaşık 109,67 milyar ABD doları) ulaştı.
Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın cuma günü açıkladığı verilere göre, 2025 yılındaki sekiz günlük Ulusal Gün ve Güz Ortası Festivali tatiline kıyasla günlük ortalama yurt içi seyahat sayısı yüzde 6,3, günlük ortalama turizm harcamaları ise yüzde 4,3 arttı.
Kaynak: Xinhua
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