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Yedikuyular Kayak Merkezi beyaza büründü - Son Dakika
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Yedikuyular Kayak Merkezi beyaza büründü

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı sonrası Yedikuyular Kayak Merkezi beyaz bir görünüme kavuştu. Vatandaşlar kayak yapmanın ve piknik yapmanın keyfini çıkarıyor.

Yedikuyular Kayak Merkezi beyaza büründü
24.12.2023 - 22:42,
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Yedikuyular Kayak Merkezi beyaza büründü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş ve bölgenin en önemli kayak merkezleri arasında yer alan Yedikuyular Kayak Merkezi kar yağışı sonrası beyaza büründü.

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağmur, şehrin yüksek yerlerine kar şeklinde düşerek beyaza bürüdü. Şehir merkezine 20 kilometrede bulunan Yedikuyular Kayak Merkezi ise beyaz gelinliğini giydi.

Kar yağışı sonrası soluğu kayak merkezinde alan vatandaşlar kar topu oynayıp mangal ateşi yaktı.

Burak Uzun, "Şehrin stresinden ve kalabalığından uzaklaşmak için güzel bir ortam var. Arkadaşlarımız ile toplanıp geldik. Mangal yapıp kayak hizmetlerinden faydalanabiliyoruz. Belediyenin güzel imkanları var aile olarak çok güzel bungalov evler de bulunuyor" dedi.

Serdar Yücel ise, "Son dönemde yaşanan pandemi ve deprem sonrasında oluşan stresleri atmak için burası gerçekten mükemmel bir yer. Belediyenin sağladığı imkanlar çok güzel piknik alanları mevcut. Hafta sonları ve hafta içi değerlendirilecek bir alan" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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