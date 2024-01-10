Yedikuyular Kayak Merkezi'nde nefes kesen kurtarma tatbikatı

KAHRAMANMARAŞ - Yedikuyular Kayak Merkezi'nde AFAD, JAK ve AKUT ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri iş birliğiyle kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ın kış turizm cenneti Yedikuyular Kayak Merkezi'nde afet ve acil durumlarda görevli personellerin becerilerini artırmak ve paydaş kurumlarla koordinasyonu sağlamak ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekiplerinin iş birliğiyle Yedikuyular Kayak Merkezi'nde teleferik hatlarında arıza durumunda mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya yönelik tatbikat gerçekleştirildi. Gerçeği aratmayan tatbikatta ekipler, senaryo gereği telesiyejde mahsur kalan vatandaşları halatlar yardımıyla güvenli bir şekilde yere indirdi.

Zorlu tatbikatta ekiplerin uyumlu çalışması, hızı ve bilinçli müdahalesi ise takdir topladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Onur Erdi, 2024 yılının ilk karının düştüğünü kaydederek, "Biz de bunu fırsat bilerek ve önümüzdeki günlerde kar yağışı bekleniyor. Bu kar yağışının gerçekleşmesi ile birlikte sezonumuz açılacak. Sezon açılışından önce vatandaşlarımızın güvenlikleri için muhtemel risklere karşı genel tatbikatımızı gerçekleştiriyoruz. Burada JAK Timleri, Büyükşehir İtfaiyesi Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, 112 Komuta Birimi, AKUT ve paydaş kurumlar koordinasyonlu bir şekilde muhtemel kaza halinde veya tesislerde oluşabilecek durumlar konusunda tatbikatlar gerçekleştirdik. Yaklaşık 60 kişiye yakın uzman ve profesyonel ekip mevcut. Bu tatbikatın asıl amacı vatandaşlarımızın kayak merkezindeki vatandaşlarımızın güvenliği. Bu hususta tüm vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde kayak merkezine bekliyoruz" dedi.