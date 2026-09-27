Yeditepe Konfüçyüs Enstitüsü'nde Güz Ortası Festivali şiir ve şarkılarla kutlandı - Son Dakika
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Yeditepe Konfüçyüs Enstitüsü'nde Güz Ortası Festivali şiir ve şarkılarla kutlandı

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Yeditepe Konfüçyüs Enstitüsü\'nde Güz Ortası Festivali şiir ve şarkılarla kutlandı
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Yeditepe Konfüçyüs Enstitüsü, cuma günü Güz Ortası Festivali için şiir buluşması ve kutlama düzenledi. Öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı etkinlikte Çin şiirleri okundu, şarkılar söylendi; Enstitü Direktörü Songyan Liu, öğrencilerin Çin şiirinin güzelliğini kavradığını belirtti.

İSTANBUL, 27 Eylül (Xinhua) -- Yeditepe Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü'nde Çin'in geleneksel Güz Ortası Festivali dolayısıyla cuma günü şiir buluşması ve kutlama etkinliği düzenlendi.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, ünlü Çin şiirleri okundu, şarkılar söylendi ve geleneksel yiyecekler paylaşıldı.

Yeditepe Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü Direktörü Songyan Liu, bu buluşma sayesinde öğrencilerin Çin şiirinin güzelliğini derinlemesine kavradığını söyledi. Songyan, "Tüm öğrencilerimizin Çin kültürüne giderek daha fazla ilgi duymalarını, Çince öğrenmenin ve Çin kültürünü anlamanın keyfini yaşamalarını diliyorum. Çin ile Türkiye arasındaki iyi ilişkileri geliştirmede görev almasını umuyorum. Çince öğrenmenin tüm öğrencilere parlak bir gelecek sunmasını temenni ediyorum" dedi.

Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Murat Salih Karabulut, yaklaşık iki yıldır Çince eğitimi gördüğünü belirtti. Karabulut, "Bugün burada Güz Ortası Festivali için bir araya geldik. Çin'de insanlar bu festivali aileleriyle birlikte kutluyorlar. Bizim de buradaki ailemiz Çince bilen diğer arkadaşlarımız, öğrenciler ve öğretmenler olduğu için biz de burada toplandık. Şarkılar söyledik, şiirler okuduk ve kutlama yaptık" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sayesinde festivalin tarihini ve Çin kültüründe Ay'ın anlamını öğrendiklerini ifade eden Karabulut, Hou Yi efsanesini kendi sözleriyle şöyle aktardı:

"Çin mitolojisine göre 10 tane Ay varmış. Hou Yi adında biri, dünyaya sıkıntı çıkaran, kuraklık getiren 9 Ay'ı yok etmiş. Tek bir Ay kalmış. Hou Yi'nin bir tane ölümsüzlük iksiri varmış. Bu ölümsüzlük iksirini korumaya çalışıyormuş. Birilerinin iksiri ele geçirmek için saldırması üzerine Hou Yi'nin eşi Chang'e de iksiri korumak için içmiş. İksiri içen Chang'e'nin sonsuza kadar Ay'da yaşadığı rivayet edilir."

Farklı kültürleri tanımanın önemine değinen Karabulut, "Böyle şeyler öğrenmek hoşuma gidiyor. Çünkü her milletin farklı efsaneleri var. Kendine özgü farklı şeyler yaşanıyor bu efsanelerde. Bu da harika bir efsane bence" diye konuştu.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Yeditepe Konfüçyüs Enstitüsü'nde Güz Ortası Festivali şiir ve şarkılarla kutlandı - Son Dakika
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