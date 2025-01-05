Yeğeni Tarafından Bıçaklanan Amca Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Yeğeni Tarafından Bıçaklanan Amca Hastaneye Kaldırıldı

Yeğeni Tarafından Bıçaklanan Amca Hastaneye Kaldırıldı

Bursa'da Kadir Z., amcası Efe Z.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Amca hastaneye kaldırıldı.

05.01.2025 22:47
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, yeğeni tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinin önünde Kadir Z. (20) ile amcası Efe Z. (27) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir Z, amcasını birçok yerinden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı Efe Z'yi yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri de şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Hastanede tedavisi süren Efe Z'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, şüpheli Kadir Z. gözaltına alınmış olup, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde adli işlemleri halen devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Osmangazi, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeğeni Tarafından Bıçaklanan Amca Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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