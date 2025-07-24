Yeğenini Vuran Amca Gözaltında

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kişi, tartıştığı yeğenini silahla vurarak öldürdü.
Kent meydanı mevkisinde F.G. ile yeğeni Ertuğrul G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine amcası, Ertuğrul G'ye tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ertuğrul G, kaldırıldığı Bulancak Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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