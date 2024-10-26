Yekgirtu Hükümette Yer Almayacak - Son Dakika
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Yekgirtu Hükümette Yer Almayacak

YKBY seçimlerinde Yekgirtu yeni hükümette yer almayacak, muhalefet yapacaklarını açıkladı.

26.10.2024 19:47
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) milletvekili seçimlerinde üçüncü gelen Yeni Nesil Hareketi'nden sonra Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) de yeni hükümette yer almayacaklarını duyurdu.

Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu), parti lideri Selahaddin Bahaddin başkanlığında Erbil'de yapılan toplantı sonrası yazılı açıklama yaptı.

Toplantıda, seçimde yaşanan "eksiklik ve ihlallerin" ele alındığı belirtilen açıklamada, partinin yeni hükümette yer almayacağı ve muhalefet yapacağı ifade edildi.

20 Ekim'deki seçimlerde 116 bin 981 oy alan Yekgirtu'nun mecliste 7 sandalye alacağı tahmin ediliyor. 2018'deki seçimlerde Yekgirtu'nun yer aldığı koalisyon 79 bin 434 oy ile 5 koltuk elde etmişti.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Goran (Değişim) Hareketi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) yanı sıra Türkmen ve Hristiyanların yer aldığı önceki koalisyon hükümetine katılmayan Yekgirtu, Yeni Nesil Hareketi ve Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) ile birlikte muhalefette yer almıştı.

Yeni Nesil Hareketi lideri Şasuvar Abdulvahid de bakanlık elde etmek için hükümette yer almayacaklarını belirterek, "Hedefimiz iktidarı değiştirmektir. Bizim için hükümet başkanı ne KDP ne de KYB'den olmalıdır. Bizim için KDP ve KYB bir elmanın iki yarısıdır." demişti.

Komel lideri Ali Bapir ise IKBY milletvekili seçimlerinde "hile yapıldığını" iddia ederek, mecliste yer almayacaklarını açıklamıştı.

IKBY milletvekili seçimlerinin ilk sonuçları ve tahmini sandalye dağılımı

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunun açıkladığı ilk sonuçlara göre, KDP ve KYB meclisteki sıralamada yerlerini korurken, önceki dönemlerde üçüncü parti konumundaki Goran ciddi oy kaybı yaşamıştı. Süleymaniye merkezli ve KYB'nin rakibi Yeni Nesil Hareketi ise oylarını önemli ölçüde artırarak KDP ve KYB'nin ardından gelmişti.

Buna göre, KDP 809 bin 197, KYB 408 bin 141, Yeni Nesil Hareketi 290 bin 991, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) 116 bin 981, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) 64 bin 710, Halwest (Duruş) Hareketi 55 bin 775, Halk Cephesi 33 bin 365 ve Goran 11 bin 621 oy oy almıştı.

IKBY yerel medyasında yayınlanan resmi olmayan ilk sonuçlara göre de siyasi partilerin meclisteki dağılımı büyük oranda belli olmuştu.

Buna göre, 100 sandalyeli mecliste KDP 39, KYB 23, Yeni Nesil Hareketi 15, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) 7, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) 3, Halwest (Duruş) Hareketi 4, Halk Cephesi 2 ve Goran 1 ve Kürdistan İttifakı Grubu'nun 1 sandalye aldığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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