Yeliz Ürer Araz AK Parti Ünye Kadın Kolları Başkanı

AK Parti Ünye Kadın Kolları Başkanlığına Yeliz Ürer Araz seçildi.
Ünye Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen 7. Olağan Kadın Kolları Kongresinde 204 üye oy kullandı.
Göreve seçilen Araz, "Devraldığımız bayrağı daha da ileriye taşıyacağız. Bugüne kadar partimize canla başla gönül vermiş eski ilçe kadın kolları başkanlarımıza katkıları dolayısıyla teşekkür ediyorum." dedi.
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