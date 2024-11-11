Yem Karma Makinesine Düşen Genç Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Karacasu ilçesinde, yem karma makinesine düşen 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Esençay Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Bekir T. (20), kendisine ait çiftlikte yem balyası attığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yem karma makinesine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde Bekir T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

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