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Motosiklet Kuryesi Refüje Çarptı, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Motosiklet Kuryesi Refüje Çarptı, Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te motosikletiyle yemek siparişi götüren Mehmet Şakir Paksoy, dengesini kaybederek refüje çarptı. Kazada hayatını kaybeden Paksoy'un cansız bedeni, adli tıp kurumunun morgundan yakınlarına teslim edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Motosiklet Kuryesi Refüje Çarptı, Hayatını Kaybetti
23.12.2023 - 12:53,
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GAZİANTEP'te, motosikletiyle yemek siparişi götürürken dengesini kaybedip refüje çarpan Mehmet Şakir Paksoy (21), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motokuryesi izinli olduğu için siparişe kendisi çıkan iş yeri sahibi Mehmet Şakir Paksoy, plakası öğrenilemeyen motosikletiyle ilerlerken, hakimiyeti kaybedip refüje çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk ettiği Mehmet Şakir Paksoy, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Paksoy'un cansız bedeni, adli tıp kurumunun morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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