Yemen'de 51 Husi mensubu için cenaze töreninde 16'sının üst düzey olduğu belirtildi - Son Dakika
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Yemen'de 51 Husi mensubu için cenaze töreninde 16'sının üst düzey olduğu belirtildi

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Husilere yakın medya kuruluşlarının haberlerine göre, son günlerdeki çatışmalarda ölen 51 Husi mensubunun 16'sının üst düzey olduğu belirtildi. 28-29 Ekim'de bu kişiler için cenaze töreni düzenlendiği, ölenlerin Hudeyde'nin de aralarında bulunduğu vilayetlerden olduğu aktarıldı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin son günlerdeki çatışmalarda ölen 51 mensubundan 16'sının üst düzey olduğu belirtildi.

Husilere yakın medya kuruluşlarının haberlerinde???????, 28- 29 Ekim'de Husilere mensup 51 kişi için cenaze töreni düzenlendiği belirtildi.

Ölenlerin İbb, Sana, Zimar, Hacce, Amran, Saada, Hudeyde, Beyda, Taiz ve El Cevf'ten olduğu aktarıldı.

Bu kişilerin 16'sının Husilerin üst düzey mensubu olduğu ifade edildi.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
Politika29 EkimGüncelYemenDünyaSon Dakika

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