Yemen'de ABD Yapımı İHA Düşürüldü

30.05.2026 12:23
Yemen'in Marib vilayetinde bir MQ-9 Reaper insansız hava aracı düşürüldü. Olay Husi grubuna atfediliyor.

ADEN, 30 Mayıs (Xinhua) -- Yemenli bir askeri yetkili, ABD yapımı MQ-9 Reaper tipi bir insansız hava aracının cuma günü vurularak Yemen'in kuzeydoğusundaki petrol zengini Marib vilayetine düşürüldüğünü belirtti.

Adının açıklanmaması koşuluyla Xinhua'ya açıklama yapan yetkli, bölge hava sahasında faaliyet gösteren İHA'nın Marib'in kuzeybatısında düşürüldüğünü kaydetti.

Olayın, Marib'de iki haftadan kısa bir süre önce yaşanan benzer bir MQ-9 düşürme hadisesinin ardından geldiğini kaydeden yetkili, İHA'nın Husi grubu tarafından düşürülmüş olabileceğine işaret etti.

ABD tarafı veya Husi grubu, olaya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

MQ-9 Reaper, istihbarat, gözetleme ve keşif görevlerinde kullanılan uzaktan kumandalı bir hava aracı olup hassas saldırılar gerçekleştirme kapasitesine de sahip.

Husi grubu, son aylarda Yemen'in kendi kontrolleri altındaki çeşitli eyaletlerinde ABD yapımı çok sayıda MQ-9 tipi İHA'yı düşürdüklerini açıklamıştı.

Grup, söz konusu İHA'ların ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik askeri operasyonlarına karşılık olarak düşürüldüğünü savunmuştu.

Kaynak: Xinhua

