Yemen'de Ateşkes Fırsatı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'deki Husiler ile ABD arasında geçen hafta yapılan ateşkes anlaşmasının Yemen'deki barış süreci için iyi bir fırsat sunduğunu belirtti.

Grunberg, BM Güvenlik Konseyi'nin Yemen üzerine yaptığı toplantıda konuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile ABD arasında 6 Mayıs'ta varılan ateşkes anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Grundberg, "Yemen'i barış yoluna geri döndürmek için Kızıldeniz ve daha geniş bölge düzeyinde gerginliğin azaltılması gerektiği giderek daha da netleşiyor." dedi.

Bununla birlikte Grundberg, İsrail'in Yemen'deki Hudeyde Limanı ve Sana Havalimanına gerçekleştirdiği hava saldırılarını hatırlatarak, bölgede "tehlikeli tırmanış ve tehditlerin" hala devam ettiğine dikkati çekti.

Her şeye rağmen ABD ile yapılan ateşkes anlaşmasının Yemen'deki barış süreci için iyi bir fırsat sunduğunu belirten Grundberg, "Taraflar arasındaki derin ve önemli güvensizlikten ülkedeki ekonomik çöküş riskine kadar Yemen'in karşı karşıya olduğu zorluklar çok büyük." ifadesini kullandı.

Grundberg, "Yemen genelindeki ekonomik bozulma, Yemen'in ekonomik büyüme için gerekli olan işbirliğine olanak sağlayacak bir siyasi yola ne kadar acil ihtiyaç duyduğunu pekiştiriyor." diyerek, bu konuda çözüm üretmek için Yemenli partiler ve bölgesel ortaklarla aktif olarak çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

BM'nin Yemen'de kapsayıcı ve sürdürülebilir bir barış için yol haritasına desteğinin devam ettiğini vurgulayan Grundberg, ancak bu konuda diğer uluslararası aktörlerin de sürece yapıcı bir şekilde dahil olması çağrısında bulundu.

Grundberg, "Yemen'de gerçek barış ve güvenlik ancak uluslararası taahhüt, koordinasyon, ortak ve uzun vadeli bir yaklaşımla sağlanabilir. Bu nedenle Yemen için statükonun ve durgunluğun ötesinde savaşa karşı güvenilir bir alternatif ve vizyon sunma çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız." diye konuştu.

ABD ile Husiler arasında sağlanan ateşkes

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, 6 Mayıs'ta ABD ile Husiler arasında Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı'nda saldırılara son verilmesi konusunda ateşkes sağlandığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise, Yemen'deki Husilerin artık savaşmak istemediklerini kendilerine ilettiklerini belirterek "Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız. Teslim oldular, artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Husileri bombalamayı durduracağını açıklamasının, Tel Aviv yönetiminde "şok etkisi" yarattığını aktarmıştı.