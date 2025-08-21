Yemen'de Barış Süreci İçin Görüşmeler

ADEN, 21 Ağustos (Xinhua) -- Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ve Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirdikleri görüşmede tıkanan barış sürecini yeniden canlandırmaya yönelik çabaları ele aldı.

Yemen'in resmi Saba Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre çarşamba günkü görüşmede savaştan yorgun düşmüş ülkede barış görüşmelerini yeniden başlatmaya yönelik uluslararası diplomatik girişimlerdeki gelişmeler değerlendirildi.

Alimi, özellikle gerilimi azaltıcı tedbirler, ekonomik iyileştirmeler ve Husiler tarafından alıkonulan BM görevlileri ile uluslararası kuruluş çalışanlarının serbest bırakılmasına ilişkin BM Güvenlik Konseyi'ne daha önce yapılmış olan bilgilendirmenin önemini vurguladı.

Alimi, yıllardır süren çatışmalarla harap olan ülkede barış sağlanmasına yönelik BM barış girişimlerini desteklediklerini yineledi.

Grundberg ise ayrı olarak yaptığı açıklamada Alimi'yle "Yemenlilerin kötüleşen yaşam koşullarının ele alınması ve adil ve sürdürülebilir barışa giden yolu açacak siyasi bir anlaşmaya doğru ilerleme kaydedilmesinin acil gerekliliğini" görüştüklerini söyledi.

Yemen hükümeti ve Aden'deki Merkez Bankası tarafından atılan son adımları memnuniyetle karşılayan Grundberg, "özellikle son dönemde gözlenen önemli ölçüde para birimi değerlenmesine dayalı olarak" çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.