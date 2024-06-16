Yemen'de Binlerce Kişi Gazze'ye Destek İçin Gösteri Düzenledi - Son Dakika
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Yemen'de Binlerce Kişi Gazze'ye Destek İçin Gösteri Düzenledi

Yemen'in Taiz ilinde binlerce kişi, Kurban Bayramı namazı sonrası Gazze'ye destek sloganları attı. Yemenliler, Filistin bayrakları taşıyarak Gazze'yle dayanışma amacıyla gösteri düzenledi. İsrail'in saldırıları sonucunda binlerce Filistinli hayatını kaybederken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınıyor.

16.06.2024 14:55
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Yemen'in Taiz ilinde binlerce kişi, Kurban Bayramı namazı sonrası Gazze'ye destek sloganları attı.

Aktivistlerin çağrısıyla Taiz'in El-Hurriye Meydanı'nda toplanan binlerce Yemenli, bayram namazı sonrası Gazze'deki Filistinliler için gösteri düzenledi.

Filistin bayrakları taşıyan Yemenliler, Gazze'yle dayanışma amacıyla Filistinlilerin direnişini sembolize eden kefiye taktı.

Yemenliler, "Acılara ve yaralara rağmen Gazze sen yaşa", "Ey Gazze volkan gibi sabrın, zulmün temellerini yıkıyor", "Gazze sen izzetin sembolüsün" şeklinde sloganlar attı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 296 Filistinli öldürüldü, 85 bin 197 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'de Binlerce Kişi Gazze'ye Destek İçin Gösteri Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemen'de Binlerce Kişi Gazze'ye Destek İçin Gösteri Düzenledi - Son Dakika
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