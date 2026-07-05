Yemen'de Çatışmalar: 15 Hükümet Askere ve 50 Hüsiye Ölü - Son Dakika
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Yemen'de Çatışmalar: 15 Hükümet Askere ve 50 Hüsiye Ölü

05.07.2026 15:52
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Hudeyde'deki çatışmalarda 15 hükümet askeri ve 50 Husi hayatını kaybetti, yaralılar var.

Yemen hükümeti, ülkenin batısındaki Hudeyde ilinde çıkan çatışmalarda hükümet güçlerinden 15 askerin, Husilerden ise 50 kişinin öldüğünü bildirdi.

Yemen Devlet Bakanı Velid el-Kadimi, yaptığı yazılı açıklamada, hükümete bağlı Tihame güçlerinden 15 askerin, Hudeyde'nin güneyindeki Debbas Dağı'nda çıkan çatışmalarda hayatını kaybettiğini belirtti.

Kadimi, çatışmalarda Husilerden de 50 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını ifade etti.

Husilerin Zeranik Tihame bölgesindeki hükümet güçlerinin mevzilerine yönelik saldırılarının sürdüğünü kaydeden Kadimi, söz konusu bölgelerin Husilerin Hudeyde'nin güneyine ilerleme planlarının önündeki en önemli engellerden biri olduğunu aktardı.

Husilerden ise çatışmalara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'de Nisan 2022'den bu yana zaman zaman çatışmalar yaşansa da hükümet güçleri ile 21 Eylül 2014'te başkent Sana başta olmak üzere birçok kentte kontrolü ele geçiren Husiler arasında süren savaşta görece sükunet korunuyor.

Yaklaşık 11 yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle Yemen, dünyanın en ağır insani krizlerinden biriyle karşı karşıya bulunurken, Birleşmiş Milletler öncülüğünde ülkede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimler sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'de Çatışmalar: 15 Hükümet Askere ve 50 Hüsiye Ölü - Son Dakika

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