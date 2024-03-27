Yemen'de Dışişleri Bakanlığına Şai Muhsin Zindani atandı

Yemen'de Dışişleri Bakanlığına büyükelçi Şai Muhsin Zindani'nin atandığı bildirildi.
Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Dışişleri Bakanlığına 2017'den bu yana Yemen'in Riyad Büyükelçisi olarak görev yapan Zindani'yi atadı.
Zindani'nin Dışişleri Bakanı olarak atandığı karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yemen'de Başbakan Ahmed Avad bin Mubarek, aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı görevini de yürütüyordu.
Suudi Arabistan'da 2017 yılından beri Yemen'in Riyad Büyükelçisi olarak görev yapan Zindani, daha önce de İngiltere, İtalya ve Ürdün'de büyükelçilik görevlerinde bulunmuştu.
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