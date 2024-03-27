Yemen'de Dışişleri Bakanlığına Şai Muhsin Zindani atandı

Moskova'daki Terör Saldırısı İle İlgili Analiz

Akademisyen ve Askeri Stratejist Dr. Kemal Olçar, Moskova'da gerçekleşen terör saldırısını inceleyerek, saldırının toplum, devlet ve sistemsel düzeyde asimetrik etkilere yol açacağını değerlendirdi. Olçar, saldırının İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamla ilişkilendirildiğini ve İslamofobi ile radikal İslami örgütlerin tüm Müslümanları temsil ettiği yanlış kanaatinin oluşturulmaya çalışıldığını belirtti. Ayrıca, saldırının devlet düzeyindeki etkisini değerlendiren Olçar, Rusya'nın eylemin azmettiricisinin Batılı devletler olduğunu iddia ettiğini ve bu durumun Rusya'nın Ukrayna üzerinde cezalandırıcı bir harekata girişeceği beklentisini tetiklediğini ifade etti. Olçar, ayrıca saldırının dünya genelinde doğu-batı kutuplaşmalarını derinleştirebileceğini ve son nesil bir savaşa doğru sürüklenebileceğimizi öngördü. Türkiye'nin terör ile ilgili tanım ve yaklaşımlarının akılcı ve naif olduğunu belirten Olçar, tüm ülkelerin terörün tanımı konusunda fikir ve eylem birliğine varması gerektiğini vurguladı.