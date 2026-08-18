Yemen'de Füze Saldırısı: 3 Çiftçi Hayatını Kaybetti

Yemen'de İran tarafından desteklenen Husilerin, ülkenin batısındaki Hudeyde ilinin güneyindeki Huha ilçesine 2 balistik füzeyle düzenlediği saldırıda 13 yaşındaki bir çocuğun da aralarında bulunduğu 3 çiftçinin öldüğü bildirildi.

Yemen hükümetine bağlı Ulusal Direniş Güçlerinin askeri medya biriminden yapılan açıklamada, Husilerin, Huha ilçesinin doğusundaki bölgelere 2 balistik füze ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu ilk belirlemelere göre aralarında 13 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 3 çiftçinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada saldırının can kaybına yol açmasının yanı sıra bölgede yaşayan siviller arasında endişeye neden olduğu vurgulandı.

Husilerden saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.