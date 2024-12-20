Yemen'de Gazze İçin 632 Gösteri

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Yemen'in çeşitli valiliklerinde, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail soykırımıyla karşı karşıya kalan Gazze Şeridi ile dayanışma amacıyla 632 gösteri düzenlendi.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin dünkü konuşmasında yaptığı çağrı üzerine, "Gazze'de cihad, seferberlik ve alarm var... ve biz her türlü saldırıyı püskürtmeye hazırız" sloganıyla başkent Sana'da düzenlenen gösterilere 10 binlerce kişi katıldı.

Filistin ve Yemen bayraklarının yanı sıra Gazze ile dayanışma ve devam eden İsrail soykırımını kınayan pankartlar taşıyan göstericiler, "Bizi tanımayan tanıyacaktır... Biz yerimizden kıpırdamayacağız" şeklinde sloganlar attılar.

Öte yandan Husilere ait Al-Masirah televizyonunun haberinde, bugün 632'den fazla meydanda Gazze'yle dayanışma gösterilerinin düzenlendiği belirtildi.

Gösterilerde en öne çıkan yerin başkent Sana olduğu aktarılan haberde, ülkenin kuzeybatısındaki Hicce ilinde 150, Hudeyde'de 115, İbb'de 99, Amran'da 52 ve diğer valiliklerde de çok sayıda gösteri düzenlendiği ifade edildi.