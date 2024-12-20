Yemen'de Gazze İçin 632 Gösteri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yemen'de Gazze İçin 632 Gösteri

Yemen'de, Gazze'ye destek amacıyla 632 gösteri düzenlendi, başkent Sana'da on binlerce kişi katıldı.

20.12.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'in çeşitli valiliklerinde, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail soykırımıyla karşı karşıya kalan Gazze Şeridi ile dayanışma amacıyla 632 gösteri düzenlendi.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin dünkü konuşmasında yaptığı çağrı üzerine, "Gazze'de cihad, seferberlik ve alarm var... ve biz her türlü saldırıyı püskürtmeye hazırız" sloganıyla başkent Sana'da düzenlenen gösterilere 10 binlerce kişi katıldı.

Filistin ve Yemen bayraklarının yanı sıra Gazze ile dayanışma ve devam eden İsrail soykırımını kınayan pankartlar taşıyan göstericiler, "Bizi tanımayan tanıyacaktır... Biz yerimizden kıpırdamayacağız" şeklinde sloganlar attılar.

Öte yandan Husilere ait Al-Masirah televizyonunun haberinde, bugün 632'den fazla meydanda Gazze'yle dayanışma gösterilerinin düzenlendiği belirtildi.

Gösterilerde en öne çıkan yerin başkent Sana olduğu aktarılan haberde, ülkenin kuzeybatısındaki Hicce ilinde 150, Hudeyde'de 115, İbb'de 99, Amran'da 52 ve diğer valiliklerde de çok sayıda gösteri düzenlendiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Gazze İçin 632 Gösteri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:39 Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları “Arda Turan“ sesleriyle inledi Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi
23:19 Bahçeli’den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur Bahçeli'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur
23:14 Almanya’da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı Çok sayıda ölü ve yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
21:09 TSK’ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:25 Asgari ücrette teklif sırası TİSK’te Asgari ücrette teklif sırası TİSK'te
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:45 Putin “4 bin İranlı savaşçıyı Tahran’a götürdük“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan yalanlama geldi Putin "4 bin İranlı savaşçıyı Tahran'a götürdük" dedi, Devrim Muhafızları'ndan yalanlama geldi
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
08:30 Esad’ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış Esad'ın Son Günlerine Dair İddialar: Sadece İki Kişiyle Kaçmış
08:27 Ali Koç ve Aziz Yıldırım’dan gece yarısı sürpriz buluşma Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 01:28:29. #1.11#
SON DAKİKA: Yemen'de Gazze İçin 632 Gösteri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.