Yemen'de Gerilim Tırmanıyor - Son Dakika
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Yemen'de Gerilim Tırmanıyor

Yemen\'de Gerilim Tırmanıyor
18.07.2026 11:58
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Yemen hükümeti ile Husiler arasında askeri hazırlıklar ve karşılıklı tehditler artıyor.

Yemen'de hükümet ile İran destekli Husiler arasında "İran uçağı krizi" ile başlayan gerilim, tarafların karşılıklı askeri hazırlık ve müdahale mesajlarıyla tırmanıyor.

Yemen hükümetinin, 13 Temmuz'da İran'a ait bir uçağın ülke hava sahasına girmesini engellemek amacıyla Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı'nın pistini hedef aldığını açıklamasının ardından hükümet güçleri ile Husiler arasındaki gerilim daha da tırmandı.

Taraflar, krizin seyrine ilişkin karşılıklı sert mesajlar vermeye devam ediyor.

Yemen Başkanlık Konseyi, Husilerin kontrolündeki devlet kurumlarını geri alma zamanının geldiğini belirterek olası askeri operasyonlara işaret ediyor.

Husiler ise kontrollerindeki başkent Sana başta olmak üzere birçok kentte on binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlerken, genel seferberlik ilan etti.

"Husilere karşı askeri çözümün zamanı geldi"

Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Osman Meceli, ülkenin resmi ajansı SABA'ya yaptığı açıklamada, "Artık Husilere karşı askeri seçeneğin devreye alınmasının ve kontrol ettikleri devlet kurumlarının geri alınmasının zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar Husiler ile yapılan barış müzakerelerinden sonuç alamadıklarını söyleyen Meceli, "Husilerle barış arayışının bedeli, onlarla anladıkları dille mücadele etmenin bedelinden daha ağır oldu." ifadelerini kullandı.

Meselenin artık "varoluşsal" bir boyut kazandığına dikkati çeken Meceli, tüm siyasi ortakları hazırlık seviyesini yükseltme, safları sıklaştırma, iç bölünmeleri sona erdirme ve "Yemen devletini yeniden tesis etme" görevi için birlik olmaya çağırdı.

"Namlularımız, Husilerin pervasızlığına son verecek belirleyici bir savaşa hazırdır"

Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi ve Amalika Tugayları Komutanı Abdurrahman el-Muharremi de Husilerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan Yemen halkına hitaben bir mesaj yayımladı.

Sivil halkın yaşadığı insani sıkıntıları hafifletmek için bugüne kadar ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyleyen Muharremi, "Daha önce insani gerekçelerle Sana Uluslararası Havalimanı üzerinden seyahatlerin kolaylaştırılması için tavizler verdik ve bunu sürdüreceğiz." dedi.

Husilerin bu yaklaşımı karşılıksız bıraktığına dikkati çeken Muharremi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ellerimiz her zaman adil, onurlu ve garantili bir barış için uzanacaktır. Aksi halde namlularımız ve kahramanlarımızın azmi, Husilerin pervasızlığına son verecek belirleyici bir savaşa hazırdır. Hiçbir baskı bizi ülkemizi ve halkımızı koruma görevimizi yerine getirmekten alıkoyamayacaktır."

Husiler: Ablukayı savaş olarak değerlendireceğiz

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin çağrısı üzerine, dün başkent Sana başta olmak üzere birçok kentte "seferberlik" sloganıyla on binlerce kişinin katıldığı kitlesel gösteriler gerçekleştirildi.

Gösterilerin ardından Husilerden yapılan açıklamada, "Bize yönelik ablukanın sürdürülmesinde ısrar edilmesi, topyekun savaş olarak değerlendirilecek." ifadeleri kullanıldı.

Bunun sadece bir uyarı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerçek talep ise misilleme, ablukanın ablukayla, havalimanının havalimanıyla, dişe diş, göze göz karşılık verilmesidir. Cepheleri desteklemek ve gerekli fedakarlıkları yapmak için en üst düzeyde hazırız."

Husilerin Savunma Bakanı Muhammed el-Atıfi ise kontrollerindeki bölgelere yönelik ablukanın sürmesi halinde tüm askeri birliklerin lider Abdulmelik el-Husi'nin talimatlarını uygulamaya hazır olduğunu söyledi.

Atıfi, "Seçeneklerimiz açık. Tüm askeri birliklerimizde hazırlık seviyemiz üst düzeydedir. Son günlerde liderliğin talimatları doğrultusunda hazırlık seviyesi yükseltildi." dedi.

Yemen krizi ve son gelişmeler

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti, 13 Temmuz'da İran'a ait bir uçağın ülkenin hava sahasına girmesini engellemek için Husilerin kontrolündeki Sana Havalimanı pistine saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Husiler ise Sana Havalimanı'nın Suudi Arabistan tarafından bombalandığını iddia etmişti.

Sana Uluslararası Havalimanı'nın bombalanmasının ardından İran uçağı, rotasını değiştirerek ülkenin batısındaki Hudeyde Havalimanı'na iniş yapmıştı.

Bunun ardından Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Sana Havalimanı'nın hedef alınmasına karşı Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Abha Havalimanı'nı balistik füze ve İHA'larla hedef aldıklarını ve vurduklarını iddia etmişti.

Uluslararası tüm hava yolu şirketlerinin Suudi Arabistan hava sahasını kullanmamaları tehdidinde bulunan Seri, "Sana Havalimanı üzerindeki abluka kalkıncaya kadar Suudi Arabistan hava sahasına yönelik tehditlerinin devam edeceğini" ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Gerilim Tırmanıyor - Son Dakika

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