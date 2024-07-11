Yemen'de GGK Güçlerine Yönelik Saldırıda 3 Asker Öldü - Son Dakika
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Yemen'de GGK Güçlerine Yönelik Saldırıda 3 Asker Öldü

Yemen'in güneyindeki Şebve kentinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerini hedef alan saldırıda 3 asker hayatını kaybetti. Şebve kentindeki Şaab Mezab bölgesine sızan silahlı unsurlar, GGK bünyesindeki Birinci Şebve Savunma Tugayı birliklerinin bulunduğu bölgeyi RPG ve havan toplarıyla hedef aldı. Patlayıcı yüklü aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu 3 asker öldü, birçok asker ise yaralandı. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

11.07.2024 12:47
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Yemen'in güneyindeki Şebve kentinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerini hedef alan saldırıda 3 asker öldü.

GGK'ye bağlı "Aden" televizyon kanalının haberine göre, Şebve kentindeki Şaab Mezab bölgesine sızan silahlı unsurlar, GGK bünyesindeki Birinci Şebve Savunma Tugayı birliklerinin bulunduğu bölgeyi RPG ve havan toplarıyla hedef aldı.

Yola döşenen patlayıcının takviye için gelen askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu 3 asker hayatını kaybetti, çok sayıda asker yaralandı.

Silahlı unsurlar, ayrıca havan topları, RPG'ler, orta ve hafif makineli tüfeklerle GGK güçlerine saldırdı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yemen'de GGK Güçlerine Yönelik Saldırıda 3 Asker Öldü - Son Dakika
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