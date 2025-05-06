SANA, 6 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin pazartesi günü sabah saatlerinde Yemen'in başkenti Sana'ya yeni hava saldırıları düzenledi. Xinhua'ya konuşan yerel sağlık görevlileri, Sana'nın doğu kesimindeki yoğun nüfuslu Şuub mahallesinde yaşayan 14 kişinin saldırılar sonucunda yaralandığını söyledi. Saldırıda birçok evin ve dükkanın camlarının kırıldığı da bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Yemen'de Hava Saldırısı: 14 Yaralı - Son Dakika
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