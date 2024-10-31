Yemen'de Hava Saldırısı: Hudeyde'ye İki Taraf Arasında Gerilim

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SANA, 31 Ekim (Xinhua) -- ABD-İngiliz donanma koalisyonuna ait bir savaş uçağı Perşembe sabahı erken saatlerde Yemen'in Kızıldeniz liman kenti Hudeyde'ye hava saldırısı düzenledi.

Husiler tarafından yönetilen El Mesire TV'nin haberine göre, saldırı kentin güneyindeki Hudeyde Üniversitesi yakınlarını hedef aldı.

Yemen'in kuzeyinin büyük bölümünü kontrol eden Husi isyancı grubu, kayıplarını nadiren açıkladığı için daha fazla detay ya da can kaybı bildirmedi.

Xinhua'ya konuşan Hudeyde sakinleri, gün doğumundan önce kentte "büyük bir patlama" yaşandığını söyledi.

ABD Merkez Komutanlığı henüz bir açıklama yapmadı.

Husiler, Kasım ayından bu yana Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma içinde olduğunu göstermek amacıyla Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki "İsrail bağlantılı" gemilere füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenliyor.

Buna karşılık bölgede konuşlu ABD-İngiliz donanma koalisyonu, Husi grubunu caydırmak amacıyla zaman zaman hava saldırıları ve bombardımanlar düzenliyor.