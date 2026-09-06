Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar 4 vilayette şiddetlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar 4 vilayette şiddetlendi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında son haftalarda artan çatışmalar, ülkenin batısındaki Taiz ve Hudeyde ile Marib ve Cevf vilayetlerinde karşılıklı saldırılarla sürüyor. Taiz'e 3 balistik füze fırlatılırken can kaybı yaşanmadı; hükümet güçleri Husilere ağır kayıplar verdirildiğini açıkladı.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında son haftalarda artan çatışmalar kapsamında 4 vilayette karşılıklı saldırılar ve çatışmalar yaşandı.

Çatışmaların özellikle ülkenin batısındaki Taiz ve Hudeyde vilayetlerinde yoğunlaştığı, Babülmendep Boğazı'na yakın cephelerde de çatışmaların sürdüğü bildirildi.

Hükümete bağlı Ulusal Direniş güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Taiz'in batısındaki El-Kedha bölgesinde Husilerle "şiddetli çatışmalar" yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, çatışmalarda Husilere "ağır kayıplar verdirildiği" ifade edilirken, kayıpların niteliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Yemen resmi haber ajansı SABA, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde Husilerin Taiz kentine 3 balistik füze fırlattığını bildirdi.

Füzelerin sosyal yardım binası, Tıp Fakültesi çevresi ve kentin batısındaki merkez cezaevi yakınlarına düştüğü, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Hükümete bağlı Ulusal Direniş güçleri, ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetinde de Husilere ait mevzi ve askeri noktalara "nokta atışı saldırılar" düzenlediğini açıkladı.

Açıklamada, topçu birliklerinin, batı kıyısı cephelerindeki Husi toplanma alanları ve askeri mevzilerini doğrudan vurduğu ileri sürüldü.

Hükümete bağlı güçlerin Marib'in güneyinde Husilere ait mevzi, askeri nokta ve tahkimatlara ağır silahlarla yoğun saldırılar düzenlediği belirtildi.

Saldırıların sonuçlarına ilişkin bilgi verilmezken Husilerden konuya dair henüz açıklama yapılmadı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Macid en-Nuzeyli de X hesabından yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin Husilerin "tırmanışı ve ihlallerine" karşılık olarak Cevf vilayetindeki Lebenat Kampı'nda bulunan Husi mevzilerine operasyon düzenlediğini duyurdu.

Nuzeyli, operasyonda "kısa süre önce hizmete alınan nitelikli imkanların" kullanıldığını belirtirken bunların niteliği ve operasyonun sonuçlarına ilişkin ayrıntı vermedi.

Diğer yandan, Husiler ise hükümet güçlerine yönelik saldırıların sürdüğü Yemen'de, hükümete yakın güçlerin toplantısına balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini ileri sürdü.

Husilere bağlı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan görüntülerde, yan yana duran 3 aracın saldırı sonrası alev aldığı ve yoğun dumanın yükseldiği görüldü.

Husiler saldırının yeri ve tarihine ilişkin bilgi vermezken, Yemen hükümeti veya Suudi Arabistan'dan iddiaya dair henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Hükümet, Güncel, Marib, Yemen, Taiz, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar 4 vilayette şiddetlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket DEM Parti yerini kaptırdı Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı
Bakırköy’de otelde çıkan yangında 12 kişi yaralandı, 7 kişi tahliye edildi Bakırköy'de otelde çıkan yangında 12 kişi yaralandı, 7 kişi tahliye edildi
Milyoner’de yarışmacı soruyu bilmedi, Bakan Göktaş hemen paylaşım yaptı Milyoner’de yarışmacı soruyu bilmedi, Bakan Göktaş hemen paylaşım yaptı

17:45
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz
17:33
Acun Ilıcalı’nın locasına yine engel 20 kişilik güvenlik ekibi bekledi
Acun Ilıcalı'nın locasına yine engel! 20 kişilik güvenlik ekibi bekledi
16:16
Trump’ın yeni saçları şaşkına çevirdi Alışılmış sarı saçları bir anda kahverengiye döndü
Trump'ın yeni saçları şaşkına çevirdi! Alışılmış sarı saçları bir anda kahverengiye döndü
15:17
İş insanı tutuklandı Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi
İş insanı tutuklandı! Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi
15:12
DEM Parti’de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi
DEM Parti'de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi
14:51
DEM’de yeni dönem hazırlığı Partinin yeni ismi kongrede paylaşıldı
DEM'de yeni dönem hazırlığı! Partinin yeni ismi kongrede paylaşıldı
14:50
Erdoğan’ın yardımcısına seçim tarihi soruldu Verdiği yanıt dikkat çekti
Erdoğan'ın yardımcısına seçim tarihi soruldu! Verdiği yanıt dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 17:54:07. #7.12#
SON DAKİKA: Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar 4 vilayette şiddetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement