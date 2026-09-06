Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar 4 vilayette şiddetlendi

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında son haftalarda artan çatışmalar kapsamında 4 vilayette karşılıklı saldırılar ve çatışmalar yaşandı.

Çatışmaların özellikle ülkenin batısındaki Taiz ve Hudeyde vilayetlerinde yoğunlaştığı, Babülmendep Boğazı'na yakın cephelerde de çatışmaların sürdüğü bildirildi.

Hükümete bağlı Ulusal Direniş güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Taiz'in batısındaki El-Kedha bölgesinde Husilerle "şiddetli çatışmalar" yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, çatışmalarda Husilere "ağır kayıplar verdirildiği" ifade edilirken, kayıpların niteliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Yemen resmi haber ajansı SABA, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde Husilerin Taiz kentine 3 balistik füze fırlattığını bildirdi.

Füzelerin sosyal yardım binası, Tıp Fakültesi çevresi ve kentin batısındaki merkez cezaevi yakınlarına düştüğü, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Hükümete bağlı Ulusal Direniş güçleri, ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetinde de Husilere ait mevzi ve askeri noktalara "nokta atışı saldırılar" düzenlediğini açıkladı.

Açıklamada, topçu birliklerinin, batı kıyısı cephelerindeki Husi toplanma alanları ve askeri mevzilerini doğrudan vurduğu ileri sürüldü.

Hükümete bağlı güçlerin Marib'in güneyinde Husilere ait mevzi, askeri nokta ve tahkimatlara ağır silahlarla yoğun saldırılar düzenlediği belirtildi.

Saldırıların sonuçlarına ilişkin bilgi verilmezken Husilerden konuya dair henüz açıklama yapılmadı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Macid en-Nuzeyli de X hesabından yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin Husilerin "tırmanışı ve ihlallerine" karşılık olarak Cevf vilayetindeki Lebenat Kampı'nda bulunan Husi mevzilerine operasyon düzenlediğini duyurdu.

Nuzeyli, operasyonda "kısa süre önce hizmete alınan nitelikli imkanların" kullanıldığını belirtirken bunların niteliği ve operasyonun sonuçlarına ilişkin ayrıntı vermedi.

Diğer yandan, Husiler ise hükümet güçlerine yönelik saldırıların sürdüğü Yemen'de, hükümete yakın güçlerin toplantısına balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini ileri sürdü.

Husilere bağlı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan görüntülerde, yan yana duran 3 aracın saldırı sonrası alev aldığı ve yoğun dumanın yükseldiği görüldü.

Husiler saldırının yeri ve tarihine ilişkin bilgi vermezken, Yemen hükümeti veya Suudi Arabistan'dan iddiaya dair henüz açıklama yapılmadı.