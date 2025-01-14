Yemen'de Husi Çatışması: 11 Ölü

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Yemen'deki İran destekli Husiler, başkent Sana'da hükümet güçleriyle yaşanan çatışmada 11 mensubunun öldüğünü açıkladı.

Husilere bağlı SABA haber ajansı, Sana'da hükümet güçleriyle Husiler arasında çatışmalar yaşandığını aktardı.

Çatışmalarda, Husilerden 11 kişinin öldüğü belirtildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Yemen'de uzun yıllardır savaşan hükümet güçleri ile İran destekli Husiler, BM himayesinde 2 Nisan 2022'den itibaren ateşkesi kabul etmişti.

Yemen ordusu dün yaptığı açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Taiz ilinde Husilere ait bir keşif insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurmuştu.

Bu gelişmenin, Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında 2 yılı aşkın bir süredir, hakim sakinliğin ardından yaşanması dikkati çekti.