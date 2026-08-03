Yemen'de Husi Çatışmasında 3 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yemen'de Husi Çatışmasında 3 Ölü

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran destekli Husiler, hükümet güçleriyle çatışmalarda 3 mensubunun öldüğünü açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, hükümet güçleriyle yaşanan çatışmalarda 3 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Husilere bağlı haber ajansı SABA, hükümet güçleriyle girilen çatışmalarda ölen 3 Husi mensubu için başkent Sana, Dali ve Hacce'de cenaze töreni düzenlendiğini bildirdi.

Ölen Husi mensuplarından ikisinin subay olduğuna işaret edilen haberde, söz konusu kişilerin nerede, ne zaman ve hangi koşullarda öldüklerine ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen'de Nisan 2022'den bu yana görece sakinlik hakim olsa da başkent Sana ile bazı vilayetleri Eylül 2014'ten beri kontrolünde tutan Husiler ile hükümet güçleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Temmuz 2026'nın başından bu yana birçok cephede gerilim yeniden tırmanırken, ülkede 2022'den bu yana yaşanan en şiddetli çatışmalarda her iki taraftan onlarca kişi öldü ve yaralandı.

Arap Koalisyonu da 2022'den bu yana ilk kez Hudeyde ili ile Yemen'in batısındaki Kameran Adası'nda Husilere ait noktaları hedef alan hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.

Husiler ise insansız hava araçlarıyla Suudi Arabistan'daki bazı tesis ve noktaları hedef aldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan, öncülük ettiği Arap Koalisyonu aracılığıyla Yemen hükümetine destek verirken, Riyad ve müttefikleri İran'ı Husilere destek sağlamakla suçluyor.

Kaynak: AA

Uluslararası, Politika, Hükümet, Güncel, Yemen, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Husi Çatışmasında 3 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne’de traktör kazası: Karı koca hayatını kaybetti Edirne'de traktör kazası: Karı koca hayatını kaybetti
Tam 17 sene sonra gelen zafer Hollanda Süper Kupası 17 yıl sonra AZ Alkmaar’ın Tam 17 sene sonra gelen zafer! Hollanda Süper Kupası 17 yıl sonra AZ Alkmaar'ın
İznik’te kaza: Anne ve kızı hayatını kaybetti İznik'te kaza: Anne ve kızı hayatını kaybetti
Trump: İran’la müzakereler bugün başlayacak Trump: İran'la müzakereler bugün başlayacak
Bursa’da hamile kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti Bursa'da hamile kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

23:37
Avrupa’da rekor transfer Bonservisi kulüp tarihine geçti
Avrupa'da rekor transfer! Bonservisi kulüp tarihine geçti
23:17
Beşiktaş’ta Salah yerine yeni hedef Brahim Diaz
Beşiktaş'ta Salah yerine yeni hedef Brahim Diaz
21:27
Cem Küçük’ün tutuklandığı soruşturma büyüyor Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı
Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma büyüyor! Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı
21:25
Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede için gözaltı kararı
Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede için gözaltı kararı
20:53
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor
20:37
Türk gemisine Karadeniz’de dron saldırısı: 4 yaralı
Türk gemisine Karadeniz'de dron saldırısı: 4 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 01:20:02. #7.12#
SON DAKİKA: Yemen'de Husi Çatışmasında 3 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.