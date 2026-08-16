Yemen'de Husi Saldırıları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yemen'de Husi Saldırıları Artıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Husiler, Muha ve Marib'deki askeri bölgeleri hedef alırken, Yemen ordusu karşı atağa geçti.

Yemen'deki Husilerin (Ensarullah Hareketi), ülkenin güneybatısındaki Muha ve orta kesimindeki Marib kentlerindeki askeri bölgeleri balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı bildirildi.

Husilere bağlı SABA haber ajansının ismi açıklanmayan askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Husiler, Muha bölgesi ile Marib vilayetindeki askeri bölgelere çok sayıda balistik füze ve İHA ile saldırı düzenledi.

Haberde, söz konusu bölgelerdeki askeri yığınakların Suudi Arabistan'a ait olduğu iddia edilerek, isabetli vuruşlar sonucu ölü ve yaralıların bulunduğu, bazı silah depolarının imha edildiği ifade edildi.

Suudi Arabistan makamlarından söz konusu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yemen ordusundan Taiz'de Husilere yanıt

Öte yandan Yemen ordusu, ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinde Husilere ait toplanma alanları ile askeri yığınakların hedef alındığını duyurdu.

Yemen ordusuna bağlı Taiz Askeri Tugayı tarafından yapılan açıklamada, silahlı kuvvetlerin Taiz kentinin kuzey cephesinde "terörist Husi milislerinin" toplandığı alanları ve askeri yığınakları topçu ateşine tuttuğu belirtildi.

Açıklamada, bombardıman sonucu Husilerin saflarında ölü ve yaralıların olduğu iddia edilirken net sayı verilmedi.

Yemen'de hükümet güçleri ile başkent Sana dahil birçok bölgeyi kontrolünde bulunduran İran destekli Husiler arasında Nisan 2022'den bu yana göreceli bir sakinlik yaşanıyordu. Ancak son haftalarda Marib, el-Cevf, ez-Dali ve Taiz gibi vilayetlerde çatışmalar yeniden şiddetlendi.

Kaynak: AA

Güncel, Marib, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Husi Saldırıları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
“Sivrihisar cebesi“ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor "Sivrihisar cebesi"ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor
Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı
Yargıtay’dan emsal karar: Yemek yapmayan kadın kusurlu Yargıtay'dan emsal karar: Yemek yapmayan kadın kusurlu
Dervişoğlu ile Bakırhan’ın samimi anlarını Türkeş’in kızına sorduk Dervişoğlu ile Bakırhan’ın samimi anlarını Türkeş'in kızına sorduk
Etiler’de olaylı yolculuk Kadın turistler ücret vermemek için... Etiler'de olaylı yolculuk! Kadın turistler ücret vermemek için...

21:39
Beşiktaş’ta Necip Uysal’a duygusal veda: Hakkınızı helal edin
Beşiktaş'ta Necip Uysal'a duygusal veda: Hakkınızı helal edin
20:48
Uçakta “Türkiye’yi satın alırım“ deyip olay çıkaran PETLAS’ın sahibi Abdülkadir Özcan gözaltına alındı: Evinde uyuşturucu bulundu
Uçakta "Türkiye’yi satın alırım" deyip olay çıkaran PETLAS'ın sahibi Abdülkadir Özcan gözaltına alındı: Evinde uyuşturucu bulundu
20:43
Canlı anlatım: Maçta kıran kırana mücadele var Gol an meselesi
Canlı anlatım: Maçta kıran kırana mücadele var! Gol an meselesi
20:36
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ilk gol geldi
19:39
Türkiye ve 7 ülke, İsrail’in Trump’ın Gazze Planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı
Türkiye ve 7 ülke, İsrail’in Trump'ın Gazze Planına ilişkin yol haritasını uygulamayı reddetmesini kınadı
19:16
Eşini bıçakladıktan sonra canlı yayın açıp intihar girişiminde bulundu
Eşini bıçakladıktan sonra canlı yayın açıp intihar girişiminde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 21:59:22. #7.12#
SON DAKİKA: Yemen'de Husi Saldırıları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.