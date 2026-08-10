Yemen'de Husi Saldırısı: 4 Asker, 3 Sivil Öldü

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin ülkenin batısındaki El-Muha kenti ve limanına dün füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 4 asker ile 3 sivilin hayatını kaybettiğini, çoğu sivil 30 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ordu Sözcüsü Albay Macid en-Nuzeyli, yaptığı açıklamada, Husilerin 9 Ağustos'ta El-Muha kenti ve limanına füze ve İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti.

Nuzeyli, saldırılarda sivil yerleşimler, altyapı, vatandaşların evleri, elektrik üretim tesisleri ve kent içindeki bazı sivil noktaların yanı sıra askeri mevzilerin de hedef alındığını aktardı.

Saldırıyı "uluslararası insani hukukun açık ihlali" olarak nitelendiren Nuzeyli, 4 asker ile 3 sivilin hayatını kaybettiğini, çoğunluğu sivillerden oluşan 30 kişinin yaralandığını kaydetti.

Husilere ait 11 İHA düşürüldü

Yaralılardan çoğunun tedavilerinin ardından taburcu edildiğini belirten Nuzeyli, El-Muha'da konuşlu hava savunma unsurlarının saldırıya katılan Husilere ait 11 İHA'yı önleyerek düşürdüğünü bildirdi.

Husilerin sivilleri, sivil tesisleri ve altyapıyı hedef almasının izledikleri yöntemin devamı olduğunu ifade eden Nuzeyli, Yemen ordusunun El-Muha'daki birliklerine yönelik saldırıyı "silahlı kuvvetlerin tamamına yapılmış bir saldırı" olarak değerlendirdiğini kaydetti.

Yemen silahlı kuvvetlerinin "tek komuta, kontrol ve askeri karar mekanizması altında faaliyet gösteren ulusal bir askeri kurum" olduğunu vurgulayan Nuzeyli, bu tür saldırılara bu çerçevede karşılık verileceğini belirtti.

Nuzeyli, Yemen ordusunun "tehdit kaynaklarını susturmak ve etkisiz hale getirmek" için gerekli irade ve kapasiteye sahip olduğunu, sivillerin can ve mal güvenliğini gözeterek Husilerin saldırılarını sürdürmesini engellemeye devam edeceklerini bildirdi.

Yemen ordusunun tüm cephelerde faaliyetlerini sürdüreceğini belirten Nuzeyli, Husilerin oluşturduğu tehdidin ve "İran projesinin" sona erdirilmesi ile Yemen'de güvenlik, istikrar ve devlet kurumlarının yeniden tesis edilmesi hedeflerini yineledi.