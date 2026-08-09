Yemen'de Husilerden El-Muha'ya Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yemen'de Husilerden El-Muha'ya Saldırı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'de Husilerin El-Muha Limanı'na düzenlediği saldırılarda 7 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı.

Yemen'de İran destekli Husilerin El-Muha Limanı ve çevresindeki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda 7 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yemen basınında yer alan haberlere göre, Husilerin El-Muha Limanı ve yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Öte yandan Husilerin, Hudeyde Valisi Hasan Ali Tahir'in El-Huha kentindeki ikametgahını balistik füzeyle hedef aldığını belirtildi. Saldırıdan kurtulduğu açıklanan Tahir'in saldırı sırasında ikametgahında bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Taiz ilinin El-Muha bölgesinde Suudi Arabistan güçlerine ait olduğunu iddia ettikleri askeri yığınaklar ve silah depolarını çok sayıda balistik füze ve İHA ile hedef aldıklarını açıklamıştı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, saldırının Suudi Arabistan güçlerinin Yemen'in batı kıyısı ve Taiz ilindeki askeri faaliyetlerine karşılık düzenlendiğini savunmuştu.

Yemen hükümetine bağlı SABA televizyonu da Husilerin El-Muha Limanı'nı füze ve İHA'larla hedef aldığını bildirmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, El-Muha Limanı çevresinde art arda patlamaların meydana geldiği ve bölgeden yoğun dumanların yükseldiği görülmüştü.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Husilerden El-Muha'ya Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu
Cansever’e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte Cansever'e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı
4 yeni büyükelçi ataması yapıldı 4 yeni büyükelçi ataması yapıldı
İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro

21:32
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
21:15
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
20:50
Hiç olmadığı kadar yakın Fenerbahçe’de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
20:20
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
19:56
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı
Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
18:29
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin’in evinden cephanelik çıktı
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 06:16:20. #7.13#
SON DAKİKA: Yemen'de Husilerden El-Muha'ya Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.