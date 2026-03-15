Yemen'de Husilerden Saldırı: 8 Ölü

Yemen'de İran destekli Husilerin Hacce kentinde düzenlediği saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti.

Yemen ordusuna bağlı 5. Askeri Bölge Enformasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, Husilerin Hacce kentinde iftar saatinde vatandaşların bulunduğu bir noktaya roket saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralılar olduğu ifade edildi.