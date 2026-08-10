Yemen'de Husilerin Saldırısı: 2 Asker Öldü - Son Dakika
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Yemen'de Husilerin Saldırısı: 2 Asker Öldü

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Husilerin saldırısında 2 asker hayatını kaybetti, 9 asker yaralandı. Çatışmalar yeniden arttı.

Yemen'in güneyindeki Şebve ilinde İran destekli Husilerin hükümet güçlerinin mevzilerine düzenlediği saldırıda 2 asker hayatını kaybetti, 9 asker yaralandı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, İran destekli Husiler, Şebve ilinin Beyhan ilçesinde hükümet güçlerinin mevzilerini hedef aldı.

Saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi, 9 asker yaralandı.

Yemen'de farklı cephelerde çatışmaların son dönemde yeniden yoğunlaştığı ve çatışmalarda taraflardan onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon tarafından desteklenen hükümet güçleri ile başkent Sana ve ülkenin geniş kesimlerini 2014'te ele geçiren İran destekli Husiler arasındaki yaklaşık 12 yıllık savaşın ardından Nisan 2022'den bu yana görece sakinlik yaşanıyordu.

Kaynak: AA

Uluslararası, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de Husilerin Saldırısı: 2 Asker Öldü - Son Dakika

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