Yemen'de Husilerle hükümet güçleri arasındaki çatışmalarda 147 bin kişi yerinden edildi - Son Dakika
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Yemen'de Husilerle hükümet güçleri arasındaki çatışmalarda 147 bin kişi yerinden edildi

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Yemen Sığınmacı Kampları Yönetimi, Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle 1-18 Eylül'de 8 vilayette 146 bin 943 kişinin yerinden edildiğini bildirdi. En fazla yerinden edilme 80 bin 792 kişiyle Taiz'de görüldü; kurum acil yardım çağrısı yaptı.

Yemen'in 8 vilayetinde İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasında şiddetlenen çatışmalar nedeniyle 18 günde yaklaşık 147 bin kişinin yerinden edildiği bildirildi.

Yemen Sığınmacı Kampları Yönetimi Yürütme Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1-18 Eylül tarihlerinde 21 bin 583 aileden oluşan toplam 146 bin 943 kişinin yerinden edildiği belgelendi.

Yerinden edilmelerden en fazla Taiz, Lahic, Aden, Ebyen, Şebve, Hudeyde, Hadramevt ve Mehra vilayetleri etkilendi.

En fazla göçü Taiz ve Lahic aldı

Açıklamaya göre, ülke içinde yerinden edilenlerin en fazla yerleştiği vilayet, 11 bin 534 aileden oluşan 80 bin 792 kişiyle güneybatıdaki Taiz oldu.

Taiz'i, 5 bin 472 aileden oluşan 38 bin 304 kişinin yerleştiği Lahic ve 1622 aileden oluşan 7 bin 162 kişinin yerleştiği Aden izledi.

Hudeyde'nin Hays ve Huha ilçelerine 10 bin 297 kişiden oluşan 1471 aile, Ebyen'e ise 8 bin 946 kişiden oluşan 1278 aile yerleşti.

Ayrıca Hadramevt'e 110, Mehra'ya 70 ve Şebve'ye 26 aile yerleşti.

Uluslararası topluma "acil ve hayat kurtarıcı yardım" çağrısı

Yerinden edilen ailelerin büyük bölümünün evlerini, geçim kaynaklarını ve mülklerini kaybettiği ifade edilen açıklamada, binlerce kişinin "zor yaşam koşulları" altında bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, yerinden edilmeler nedeniyle acil barınma, gıda, içme suyu, kanalizasyon ve sağlık hizmetlerine yönelik ihtiyaçların arttığı vurgulanarak, uluslararası topluma "acil ve hayat kurtarıcı yardım" çağrısında bulunuldu.

Müdahalenin gecikmesinin "krizin derinleşmesine ve ev sahibi vilayetler üzerindeki baskının artmasına" yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Yemen Sığınmacı Kampları Yönetimi Yürütme Birimi, daha önce yaptığı açıklamada, 1-15 Eylül tarihlerinde çatışmalar nedeniyle 122 bin 297 kişinin yerinden edildiğini duyurmuştu.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Kaynak: AA
HükümetGüncelEylülYemenDünyaTaizSon Dakika

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