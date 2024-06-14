Yemen'de İran destekli Husilerin fırlattığı füzeler Aden Körfezi'ndeki bir yük gemisine isabet etti - Son Dakika
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Yemen'de İran destekli Husilerin fırlattığı füzeler Aden Körfezi'ndeki bir yük gemisine isabet etti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgeden Aden Körfezi'ne fırlatılan gemisavar seyir füzelerinin Ukrayna'ya ait ve Polonya tarafından işletilen yük gemisi 'Verbena'ya isabet ettiğini duyurdu. Saldırı sonucunda gemi hasar aldı ve bir görevli ağır yaralandı. CENTCOM ayrıca Husilere ait hedeflerin imha edildiğini ve saldırıların seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları daha güvenli hale getirmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

14.06.2024 11:01
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgeden Aden Körfezi'ne fırlatılan gemisavar seyir füzelerinin "Verbena" adlı yük gemisine isabet ettiğini duyurdu.

CENTCOM'un X hesabından saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Husilerin kontrolündeki bölgeden Aden Körfezi'ne doğru 2 gemisavar seyir füzesi (ASCM) fırlatıldığı belirtilen açıklamada, her 2 füzenin de Ukrayna'ya ait ve Polonya tarafından işletilen yük gemisi "Verbena"yı vurduğu kaydedildi.

Açıklamada, geminin hasar aldığı ve gemideki 1 görevlinin ağır yaralandığı ifade edildi.

Husilere ait hedefler imha edildi

CENTCOM ayrıca Husiler tarafından kontrol edilen bölgelerden kaldırılan 1 insansız hava sisteminin (UAS), 1 insansız yüzey aracının (USV) ve 2 devriye botunun imha edildiğini bildirdi.

Bu hedeflerin bölgedeki ticari gemiler ve ABD donanmasına ait gemiler için tehlike oluşturduğu, saldırıların "seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve ABD donanması ile ticari gemiler için uluslararası suları daha güvenli hale getirmek" amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'de İran destekli Husilerin fırlattığı füzeler Aden Körfezi'ndeki bir yük gemisine isabet etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemen'de İran destekli Husilerin fırlattığı füzeler Aden Körfezi'ndeki bir yük gemisine isabet etti - Son Dakika
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