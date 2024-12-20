Yemen'de İsrail Hava Saldırısı: 9 Ölü

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SANA, 20 Aralık (Xinhua) -- Cep telefonu ile çekilen fotoğrafta Yemen'in başkenti Sana'da İsrail hava saldırılarına hedef olan bir elektrik santralinden yükselen dumanlar görülüyor, 19 Aralık 2024.

Husiler tarafından yönetilen El-Mesire TV, İsrail'in perşembe sabahı erken saatlerde Yemen'in başkenti Sana'ya ve batıdaki Hudeyde kentindeki Kızıldeniz limanlarına düzenlediği hava saldırılarında en az dokuz kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi. (Fotoğraf: Mohammed Mohammed/Xinhua)