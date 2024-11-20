Yemen'de Kolera Salgını Sürek Gidiyor

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Yemen'in Taiz ilinde sene başından bu yana yaklaşık 8 bin 461 kolera vakası tespit edildiği, 52 kişinin ise söz konusu hastalıktan hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen Sağlık ve Nüfus Bakanlığı Taiz Ofisi Basın Sorumlusu Teysir es-Samii, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2024'ün başından bu yana 52 ölümün kaydedildiği Taiz ilinde kolera salgını yayılmaya devam ediyor." dedi.

Kentte 2024'ün başından bu yana yaklaşık 8 bin 461 kolera vakası tespit edildiğini aktaran Yemenli yetkili, salgının yayılmaya devam ettiğini ve kontrol altına alabilmek için uluslararası kuruluşların acil müdahalesinin gerektiğini söyledi.

Yemen'de yaklaşık 10 yıldır süren iç savaş nedeniyle insani koşullar ve sağlık hizmeti açısından dünyanın en kötü krizlerinden biri yaşanıyor.

Savaş nedeniyle ülkede birçok salgın hastalık yayılıyor.

Yemen, dünyada en yüksek hastalık riskine sahip ülke

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 31 Mart'ta yaptığı açıklamada, Yemen'in dünyadaki en yüksek hastalık riskine sahip ülke olduğu ifade edilmişti.

Ülkede İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de yaklaşık 10 yıldır süren iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre 30 milyon nüfuslu ülkenin 22 milyondan fazlası yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişim sıkıntısı, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemedeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.