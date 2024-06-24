Yemen'de Mayın Patlaması Sonucu 7 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yemen'de Mayın Patlaması Sonucu 7 Sivil Hayatını Kaybetti

Yemen\'de Mayın Patlaması Sonucu 7 Sivil Hayatını Kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde mayıs ayında meydana gelen mayın ve savaş mühimmatı patlaması sonucu 7 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. BM'nin Yemen'deki mayın ve savaş mühimmatı temizleme faaliyetlerine katılım gösterme kararlılığı vurgulandı.

24.06.2024 17:43
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Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde mayıs ayında mayın ve savaş mühimmatı patlaması sonucu 7 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yemen'deki Birleşmiş Milletler Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonundan (UNMHA) yapılan açıklamada, ülkedeki mayınlar ve patlamamış mühimmatların infilak etmesi sonucu hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verildi.

Mayıs ayında Hudeyde'de patlayıcı mühimmatlara ilişkin 7 olayın meydana geldiği ve bu olaylarda biri çocuk 7 sivilin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

"Yemen, dünyada en çok mayın ve savaş mühimmatı kalıntılarının bulunduğu ülkelerden biri olmaya devam ediyor." ifadesi kullanılan açıklamada, BM'nin Yemen'de mayın ve savaş mühimmatı temizleme faaliyetlerine katılım göstermede kararlı olduğu kaydedildi.

Yemen'deki iç savaş ve can alan mayınlar

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve insan hakları kuruluşlarının raporlarına göre Husiler, iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

İnsan hakları örgütlerinin değerlendirmelerine göre, Yemen'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 binden fazla "mayın mağduru" bulunuyor.

Yemen'de Husiler ile hükümet arasında Aralık 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı. UNMHA da bu anlaşmanın ardından kurulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'de Mayın Patlaması Sonucu 7 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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