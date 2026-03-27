Yemen'de Sel Felaketi: 8 Ölü

Yemen'in Taiz kentinde şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde son 2 günde 8 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca evin zarar gördüğü belirtildi.

Yemen resmi ajansı SABA, Meha Genel Müdürü Sultan Mahmud'un konuya dair açıklamalarına yer verdi.

Mahmud, ilçede son 2 günde etkili olan yağışlar nedeniyle ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 50 evin zarar gördüğünü aktardı.

Yerel makamların ayrıca yolların açılması ve yağışların yol açtığı selden zarar gören vatandaşlara barınma imkanı sağlanması için çalışmalara başladığı kaydedildi.

Taiz'in batısındaki Mevza ilçesinde de 3 kişi sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi. Onlarca ev, selden zarar gördü.

Kurtarma ekipleri, selin vurduğu bölgelerde kaybolan kişileri arama çalışması başlattı.

Sivil Havacılık ve Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı Hava Tahmini ve Erken Uyarı Merkezi, ülkenin birçok bölgesinde ilerleyen saatlerde fırtınanın süreceği uyarısı yaptı.

Merkez ayrıca, Yemenlileri su kanalları ve vadilerden uzak durmaları yönünde uyardı.

Yemen'de yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampları yöneten göçmen Kampları İdaresi de daha önce Marib ilinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Doğu Arak Kampı başta olmak üzere bazı kamplarda çadırların yıkıldığını, elektrik direklerinin devrildiğini ve çok sayıda ailenin açıkta kaldığını duyurmuştu.