Yemen'de sel ve fırtına sonucu 4 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yemen'de sel ve fırtına sonucu 4 kişi daha hayatını kaybetti

Yemen'in Marib ilinde yaşanan sel ve fırtına nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Sel felaketinden etkilenen sığınmacı ailelere acil yardım çağrısı yapıldı.

13.08.2024 20:34
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Yemen'in orta kesimindeki Marib ilinde sel ve fırtına nedeniyle yerinden edilmiş 4 kişinin daha hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hükümete bağlı Sığınmacı Kampları İdaresi Yürütme Birimi, olumsuz hava koşullarının etkilerine ilişkin açıklama yaptı.

Sel nedeniyle yerlerinden edilen 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, pazar gününden bu yana sel nedeniyle ölenlerin sayısının 8'e yükseldiğine işaret edildi.

Yemen hükümetine bağlı Sığınmacı Kampları İdaresi Yürütme Biriminden 11 Ağustos Pazar akşamı yapılan açıklamada, Marib'de yerlerinden edilenlerin kaldığı kampların, yaşanan sağanak, fırtına ve kuvvetli rüzgar sonucu oluşan sel suları altında kaldığı belirtilmişti.

Marib'deki farklı sığınmacı kamplarında bulunan 7 bin 179 barınağının selden etkilendiği, 2 bin 973 barınağın tamamen yıkıldığı, 4 bin 206 barınağın ise kısmen hasar aldığı ifade edilmişti.

Sel nedeniyle yerinden edilmiş 4 kişinin yaşamını yitirdiği, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 10 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Açıklamada, "sel felaketinden zarar gören sığınmacı ailelere ivedilikle barınma ve gıda yardımı sağlanması, kampların yağmur, sel, fırtına ve doğal afetlerden korunmasına katkıda bulunulması" çağrısı yapılmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), mart ayının başından 9 Ağustos'a kadar Yemen'de yaşanan seller nedeniyle 57 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını, 34 binden fazla ailenin de sellerden etkilendiğini açıklamıştı.

Yemen'deki Husilere ait El-Mesire televizyonunun dünkü haberinde ise ülkenin farklı illerinde yıldırım düşmesi sonucu son 24 saatte 7 kişinin öldüğü belirtilmişti.

Yemen'de 10 yıldır devam eden çatışmaların 4 milyondan fazla insanın yerinden edilmesine yol açtığı, bunlardan 2 milyonu aşkın kişinin Marib'de bulunduğu belirtiliyor.

Marib'de gelir seviyesi çok düşük olan iç göçmenler, zorlaşan hayat şartları altında büyük bir insani dram yaşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'de sel ve fırtına sonucu 4 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

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